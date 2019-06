ŽENA KOJA JE VIDJELA STRAVIČNU NESREĆU NA ODMORIŠTU IZNIJELA UŽASNE DETALJE: ‘Dogodilo se praktički u sekundi…’

‘Sve se dogodilo u sekundi’

Uzrok nesreće na na odmorištu autoceste A3 kod Novske još uvijek nije poznat. Vozač kamiona (60) rekao je da su mu navodno otkazale kočnice. Kaže da nije bilo nikakvih problema s kamionom do trenutka kada je došao na benzinsku pumpu. Na odmorište je stao kako bi natočio gorivo. Ispričao je da su mu kočnice otkazale kada je naletjeo na dvije učenice osnovne škole u Dalju.

Podsjećamo, u petak u jutarnjim satima je kamion naletjeo na odmorištu Sjever između Novske i Okučana. Kamion je naletjeo na učenike koji su putovali na ekskurziju u Dalmaciju te na ostale ljude na odmorištu.

KOD NOVSKE POGINULE DVIJE DJEVOJČICE IZ DALJA: Išle su na izlet na more. Na odmorištu su izašle iz busa. Pokosio ih je kamion

Vlasnik kamiona ne zna što se dogodilo

Učenice je usmrtio, a dvije djevojke su ozlijeđene i sada su u bolnici. Jedna je u kritičnom stanju. Kako piše 24sata, na mjesto nesreće došao je i predstavnik prijevozničke tvrtke Marin iz Zagreba u čijem je vlasništvu kamion. Rekao je da je vozač iskusan i da 30 godina vozi kamion.

“Išao je iz Beograda gdje je jučer natovario ljepilo za keramiku. Prespavao je na odmorištu u Županji odakle je jutros krenuo. Ne znam što se točno dogodilo, ali se bojim da mu je pozlilo”, izjavio je predstavnik tvrtke.

Djevojčice su bile najbolje prijateljice

U Osnovnoj školi Dalj, koju su pohađale učenice stradale kod Novske, još uvijek ne žele istupati u javnost s obzirom da nemaju nikakvih službenih informacija i potvrda o tome što se i kome točno dogodilo, piše Jutarnji list. Niti obitelji stradalih djevojčica još nitko ništa službeno nije priopćio te ne znaju ništa konkretno.

Očaj i tuga zavladali su Daljem, ali i Erdutom, mjestom u kojem su živjele 14-godišnjakinje koje su bile najbolje i nerazdvojne prijateljice, saznaje Jutarnji.

Osnovna škola Dalj je ostala bez onoga što nam je najvrijednije, a to su naša djeca. Svega imamo i sve nam se nalazi u školi, ali djecu stalno gubimo. Ovo je jedan izuzetno tužan i žalostan način na koji smo izgubili dvije mlade učenice sedmog razreda koje su jutros s osmijehom otišle. Ja sam ih jutros u 7 sati ispratio na ljetovanje. One se nama, na žalost, neće vratiti, a ni svojim roditeljima. Roditeljima izražavam sućut, to je ono najmanje što mogu sada napraviti za njih”, rekao je ravnatelj škole nakon dolaska autobusa, prenosi Dnevnik.hr.

U ponedjeljak se nastava neće održati, a ravnatelj je kazao da je u školi proglašen dan žalosti. Općina Erdut je najavila višednevni dan žalosti, kazao je Stanić.

Svjedokinja nesreće: ‘Kamion je djevojčice odvukao sa sobom’

Zaposlenica na odmorištu i svjedokinja nesreće ispričala je za Večernji list što je vidjela na svoje oči. Nesreća na odmorištu ju je uistinu potresla. Kazala je da djevojčicama nije bilo spasa.

“Sve se dogodilo praktički u sekundi. Buka, lom, kamion je proletio, a zatim vika. Jedna je žena odbačena, djevojčice je kamion odvukao sa sobom. Sve se dogodilo u sekundi. Srećom bilo je nekoliko ljudi koji su odmah krenuli pomagati, pružati prvu pomoć, ali djevojčicama nije bilo spasa. Svi smo u šoku”, prepričala je svjedokinja.