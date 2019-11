ŽENA KOJA JE VIDJELA NAJVEĆE HORORE U SPLITU: ‘Taj smrad se ne da opisati. Kombinacija truleži, mokraće, vlage i pokvarenih jaja’

“Ne možete vjerovati čega se tu sve nađe, od boca do starih novina, automobilskih guma, na stotine upaljača, stare odjeće, nagorenih madraca. Štednjak se uglavnom koristi kao odlagalište, i tu čuči velika opasnost”

Nakon što se doznalo da je stan u splitskoj Papandopulovoj ulici izgorio zbog nemara, progovoriti je odlučila žena koja već dugo godina radi kao zastupnica male lokalne tvrtke za čišćenje. Ona se, kaže, nagledala raznih horora. Ona svakodnevno surađuje i s socijalnim radnicima jer su ljudi kojima je potrebne usluge tvrtke (čišćenje, dezinfekcija i deratizacija) često pod nadzorom Centra za socijalnu skrb.

Gospođa koja je željela ostati anonimna, za Slobodnu Dalmaciju je rekla kako su neke od najtežih zahvata čišćenja morali odrađivati u visokim gumenim čizmama i skafanderu s kirurškom maskom preko usta i nosa, a nerijetko su se morali i cijepiti protiv zaraznih bolesti.

Što se pak izgorjelog stana na splitskom Trsteniku tiče, prije nekoliko mjeseci bila je pozvana na procjenu u vezi sa sanacijom.

“Ovog proljeća dvoje najbližih stanara me pozvalo zbog nesnosnog smrada, ali procedura uoči početka radova – koji mogu trajati najviše do tri dana jer smo učinkoviti – nije jednostavna; prije plana sanacije, treba kontaktirati Centar za socijalnu skrb jer privola vlasnika stana najčešće izostaje, potom upraviteljsku kuću kojoj se plaća pričuva i obvezno predstavnika stanara”, pojašnjava Splićanka.

“Ako dođemo do konsenzusa, kreće čišćenje. Najprije deratizacija i dezinfekcija, a onda kreće kopanje sloja po sloja smeća. Ne možete vjerovati čega se tu sve nađe, od boca do starih novina, automobilskih guma, na stotine upaljača, stare odjeće, nagorenih madraca. Štednjak se uglavnom koristi kao odlagalište, i tu čuči velika opasnost. Ljudi koji tako žive ne kuhaju dnevne obroke, ali znaju upaliti špaher. Ostaci brze hrane poseban su horor, ali i meka za gamad svake vrste, od žohara veličine dječje šake do štakora, živih i uginulih glodavaca bude na desetke. U svom sam poslanju, nećete vjerovati, viđala u prostorijama čak i golubove, pa i skelete golubova uginulih u tim jazbinama otprije pet-šest godina”, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

Stan na Trsteniku, kaže, nikada nije bio provjetren, vonjao je po vlazi, truleži, urinu i pokvarenim jajima, a ljuti je to što je nakon odrađenih konzultacija više nitko nije kontaktirao.

“Često nalazimo ostatke uriniranja pa i izmet u stanovima, a što se dublje kopa, smrad postaje intenzivniji. To vam je čista arheologija grozote; najdublji slojevi doživjeli su najveće raspadanje, pogotovo organski otpaci poput hrane. Zato je neophodno završni dio odraditi strojno kako bi dezinfekcija bila što temeljitija uz dubinsko čišćenje, pogotovo tapisona”, rekla je.

U obradi (još uvijek ne u procesu čišćenja) trenutno imaju još nekoliko stanova, jednako kritičnih kao i ovaj koji je izgorio na Trsteniku. Jedan od njih je kraja turističkih apartmana s tri zvjezdice.

“Moram vam reći da sam ulaskom u taj stan odmah vidjela kadu do vrha punu prljave vode, jer odvod je začepljen, a tik do nje šteker. Treba li još nešto dodati?”, kaže gospođa koja je prošlog tjedna doživjela inimno neugodnu situaciju kad je izašla na teren gdje joj je jedna ženska osoba sleđa prišla nožem.