ŽENA KOJA JE BACILA KANTU IZMETA NA ZGRADU VLADE: ‘Policajci me podržavaju i kuže’

Na Banske dvore danas je letio izmet. Žena koja ga je bacila, odrekla se prava na branitelja i dobila deset dana zatvora.

Iva Anzulović, aktivistica koja je danas na zgradu Vlade izlila kantu punu izmeta, na svom je Facebook profilu ukratko opisala svoj današnji dan. Kaže kako i policajci koji su je priveli i vodili njen slučaj, razumiju te da su s njom dogovorili sastanke na mjesečnoj bazi ne bi li im proslijeđivala svoje istražene informacije.

Dodaje kako cijeli dan nije ni jela ni pila, te da se odrekla prava na branitelja i da ju je sutkinja, nakon presude od 10 dana zatvora sa šest mjeseci kušnje, oslobodila sudskih troškova.

Kaže i kako joj je jedan od vrhunaca dana bio kad ju je jedan gospodin nazvao i rekao da je zbog njenog današnjeg poteza ushićen i sretan.

FEKALNI NAPAD NA ZGRADU VLADE: Žena bacila kantu izmeta pred Banske dvore, policija ju je odvela unutra

‘Al’ zbilja –

nije do toga kaj sam se zbudila u pet vjutro pa vlakom iz Virovitice došla u Zagreb pa kupila kantu u dućanu i miksala drek štenaca skupljan mjesecima u zahodu restorana.

Nije ni do toga kaj sam pet sati bila sa divnim policajcima pa sutkinjom koja mi je presudila 10 dana zatvora ali sa 6 mjeseci kušnje i kaj me oslobodila sudskih troškova.

Nije ni do toga kaj cijelog dana nisam niš’ popila ni pojela ni na wc otišla i kaj sam čitanija i “veća vijest” od Severine.

Jok.

Do toga je da me policajci podržavaju i sve kuže,

da smo dogovorili sastanke na mjesečnoj bazi kako bih im davala istražene informacije koje imam,

do toga je da sam sutkinji rekla kako ne žalim što sam učinila i odrekla se prava na branitelja i na žalbu, stala iza svega što sam učinila kao i objavila,

do toga je da me prijatelj došao dočekati pred sud zabrinut’ jesam li gladna i odveo me na prvi gablec dana.

I do toga je kaj me nazvao Pero Trkulja, nekadašnji radnik “Gavrilovića” i rekao;

“Iva moja, jedva dišem i sa ovim kisikom ali danas sam ushićen i sretan!”

Ljudi – volite se i sve bu dobro. Za ozbać. Pusa.’

Iva je dobila veliku podršku zbog svog današnjeg performansa, mnogi joj skidaju kapu i zazivaju da se više ljudi odluči na ovakav čin, no ima i onih koji se ne slažu s njenim načinom obračunavanja s gospodom iz Banskih dvora pa se pitaju, nisu li zapravo sad samo nastradale čistačice, koje su, ni krive, ni dužne, morale čistiti taj izmet.