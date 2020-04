ŽENA IZ RAŽANCA OBOLJELA OD COVIDA-19: ‘Osjećam se kao majmun u zoološkom vrtu, ljudi me doslovno dolaze gledati u dvorište’

‘Tu osobu i ne poznajem, znam je iz viđenja kao i ona mene. Kao da nije dovoljno da je čovjek bolestan, a svakome se može dogoditi, još mora trpjeti stigmatizaciju ljudi koji se ponašaju kao da imam kugu’

Iako stručnjaci od samog početka epidemije koronavirusom mole da se oboljele ne stigmatizira, budući da se svakome može dogoditi da postane pozitivan na Covid-19, u Hrvatskoj i dalje ima onih koji osuđuju nesretnike koji su pokupili virus.

Najbolje to ilustrira slučaj iz Ražanca gdje je zbog širenja laži o oboljelima preko Facebooka policiji prijavljena 28-godišnja žena. Protiv nje je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – izmišljanje ili širenje lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, prenosi Antena Zadar.

Antena od zaražene mještanke doznaje kako 28-godišnjakinja nije “djelovala” samo putem društvenih mreža na kojima je objavljivala kako Covid-19 pozitivna mještanka šeće po dućanima, pekarnicama, mesnicama i ljekarnama te je te laži širila po općini.

Gužva joj je u ulici

“Morala sam izaći u javnost s ovim jer jednostavno više nisam mogla izdržati. Ja jesam jaka, ali netko drugi možda neće biti. Svaka čast iznimkama, ali u malim sredinama ima jako puno neobrazovanih ljudi. Osjećam se kao majmun u zoološkom vrtu jer me susjedi doslovno dolaze gledati u dvorište. Ulica u kojoj živim nikad nije bila prometnija”, priča Ivana čije je zdravstveno stanje još uvijek dobro, ali se, nakon što je čula priče po selu pogoršalo te je zbog stresa prije nekoliko dana završila u bolnici.

Žena se zarazila preko majke koja je već 20 godina zaposlena u Specijalnoj ortopedskoj bolnici u Biogradu kao medicinska sestra. Pozitivan je i njezin otac te djeca u dobi od deset i sedam godina.

‘Nikoga nisam ugrozila’

“Smatram da sam se ponašala maksimalno odgovorno, nikada mi ne bi palo na pamet odlaziti u dućan ili, kako su me optuživali susjedi, ljubiti susjedovu djecu ili kuhati kave susjedima. Ovakvo ponašanje ljudi oko mene dovelo me do toga da preispitujem svoje, a znam da nikog nisam ugrozila. Samohrana sam majka i navikla sam na teži put u životu i na to da sve uglavnom radim sama. Doslovno operem alkoholom kontejner u koji iznesem smeće”, ispričala je te dodala kako će protiv sumještanke podići tužbu.

“Tu osobu i ne poznajem, znam je iz viđenja kao i ona mene. Kao da nije dovoljno da je čovjek bolestan, a svakome se može dogoditi, još mora trpjeti stigmatizaciju ljudi koji se ponašaju kao da imam kugu. Potječem iz medicinske obitelji, mama je medicinska sestra, otac je vozio kola Hitne pomoći do mirovine, strina je liječnica, ali i da nije tako, nikada ne bih učinila nešto neodgovorno”, rekla je Ivana.

“Suprug od kolegice se nedavno izliječio od leukemije. Nakon što sam saznala da sam pozitivna, doslovno sam bila u grču od straha zbog svojih kontakata iako su bili rijetki. Budući da je majka bila u samoizolaciji, ni sa kim nisam ni bila u kontaktu, ali svejedno, strah je strah. Prijatelje nisam vidjela više od mjesec dana”, kazala je.

Cijela obitelj je zaražena

Što se tiče djece, njihovo je zdravstveno stanje dobro, iako im teško pada odvojenost od majke i tračevi. Ivanin otac je također u bolnici, gdje je, kaže, stigao u posljednji trenutak.

“U trenutku dolaska u bolnicu imao je jako povišen tlak i šećer. Liječnik je rekao da je došao u zadnji tren i da mu ni respirator više ne bi pomogao”, rekla je Ivana opisujući virus podmuklim.

“Danas si dobro, sutra više nisi, virus se širi, mutira. Evo dok s vama pričam osjećam bol u glavi sličnu onoj kao da ste naglo odvezali rep s kose. Moje opće stanje je dobro, javi se bol u mišićima, ali ne znaš nikad kako će se virus sutra ponašati”, rekla je Ivana.

Kaže kako županijski Stožer ne radi svoj posao dovoljno dobro

Kaže kako se zna tko je raširio virus te da ljudi nisu na vrijeme testirani. “Da su na vrijeme testirali sve, do ovoga ne bi došlo. Jasno je tko je raširio virus, ali o tome ne bih. Stožer civilne zaštite Zadarske županije ne radi dovoljno dobro svoj posao, no to je sada druga priča. Moja je ta da sam, unatoč tome što su me članovi obitelji odgovarali, izašla u javnost i najoštrije osuđujem ponašanje pojedinaca koji stigmatiziraju bolesne”, zaključila je Ivana.

