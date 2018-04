ŽENA IZ KOPRIVNICE U RALJAMA SPOROG PRAVOSUĐA: ‘Već duže vrijeme spavam u svom automobilu na jednom parkiralištu…’

‘Razočarana sam cijelim sustavom, a ovo je moj svojevrsni javni poziv svim institucijama da brže i bolje obavljaju svoj posao kako ja ili netko drugi zbog toga ne bi trpio ovakve posljedice.’

Zbog birokratske zavrzlame koja ju je snašla nakon smrti izvanbračnog supruga, Branka Perišić iz Koprivnice već dvije godine živi u starom automobilu na parkiralištu. Ne može doći do svojih nekretnina, piše Podravski.hr.

Problem s ugovorima i zemljišnoknjižnim ispravama

Branka je prema ostavinskoj raspravi dobila svu imovinu pokojnog partnera, no našla se na ulici jer ugovori i zemljišnoknjižne isprave nisu sređeni. Na vlasničkom listu piše da je izgrađena samo jedna kuća na parceli, no u ostavinskoj je raspravi rečeno da postoje dvije, ona s kućnim brojem 55 i 57. ‘U vlasničkom listu stoji da sam ja vlasnica spornih nekretnina, ali u ugovoru o doživotnom uzdržavanju stoji da majka mog pokojnog partnera ima pravo živjeti u kući na broju 55. No, ona i njezin unuk uporno žive i na kućnom broju 57 te meni ne daju pristup nekretnini’, ispričala je Branka.

‘Želim upozoriti javnost na sporost našeg pravosuđa’

Za kuću u kojoj bi Branka trebala živjeti, podnijela je zahtjev za prisilnim iseljenjem, no postoje i protutužbe pa se sve otegnulo. Osim sporne kuće, Branka je vlasnica još dviju nekretnina, no zbog financijskih je problema ostala bez pristupa njima pa sada nema gdje živjeti.



‘Već duže vrijeme spavam u svom automobilu na jednom parkiralištu u Zagrebu. Tamo mi moji dobri ljudi pomažu da se imam gdje oprati i pojesti obrok u miru. Željela bih upoznati javnost o sporosti našeg pravosuđa koje je vidljivo i na mojem primjeru. Tri godine ne mogu riješiti problem koji bi se realno mogao zaključiti vrlo brzo. Razočarana sam cijelim sustavom, a ovo je moj svojevrsni javni poziv svim institucijama da brže i bolje obavljaju svoj posao kako ja ili netko drugi zbog toga ne bi trpio ovakve posljedice’, ispričala je za Podravski.hr.