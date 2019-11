ŽELJKO REINER MISLI DA JE MINISTRICA DIVJAK DALA OSTAVKU: ‘Ona to nije verbalizirala, ali ja sam osobno to tako shvatio’

Reiner: ‘Ja osobno sam shvatio da je Divjak dala ostavku’

Potpredsjednik hrvatskog sabora i saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner izjavio je za N1 kako je on iz izjave koju je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak dala u srijedu shvatio da je dala ostavku. “Ja osobno sam shvatio da je Divjak dala ostavku. Kad ste ministar u Vladi i kažete da ne želite sudjelovati u igrama moći između sindikata i premijera, da se ne možete svrstati ni na jednu ni na drugu stranu – ni na stranu premijera i Vlade, ni na stranu sindikata – to je zapravo davanje ostavke. Ona to nije verbalizirala, ali ja osobno sam to shvatio kao davanje ostavke.”

Na tvrdnje Divjak da mora postojati dijalog za koji sindikati kažu da ne postoji, Reiner kaže: “Taj dijalog nije s premijerom. Taj dijalog je uvijek s resornim ministrom. Mene je malo čudilo da u razgovorima ima ministra Josipa Aladrovića, a nema resorne ministrice. Tim više sam mislio da je ona svojom izjavom, koja je vrlo jasna i kojom se distancira od premijera, Vlade i svega ostalog – dala ostavku. Moje duboko uvjerenje je bilo da je dala ostavku.”

Sastanak s Plenkovićem

Divjak je danas rekla kako se sastala s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima i ponudila mu rješenja, ali nije željela govoriti o detaljima razgovora. Također, izjavila je i da će ostati na svojoj funkciji toliko dugo dok postoje šanse da stvari idu naprijed.

DIVJAK SE SASTALA S PLENKOVIĆEM: ‘Ponudila sam mu rješenja u vezi štrajka, sad je on na redu. Naš odnos? To nikog ne zanima’

PLENKOVIĆ APELIRAO NA SINDIKATE DA PREKINU ŠTRAJK: ‘Mi nismo zločesta Vlada koja ruši plaće, djeca će ove dane teško nadoknaditi, svašta je u pitanju’

SINDIKATI POSTALI TAOCI VELIKOG ODAZIVA NASTAVNIKA? ‘Imamo dva ovna na brvnu, nijedan ne popušta, a najviše pate roditelji i djeca’