ŽELJKO REINER KOMENTIRAO MJERE: ‘Raspravljamo o tome, ali nije realno očekivati velika popuštanja u sljedećom razdoblju’

HDZ-ov Željko Reiner branio je odluku o nastavku provođenja većeg dijela epidemioloških mjera nakon što ju je oporba kritizirala u Saboru

Saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner upozorio je u četvrtak da pandemija ni u kojem slučaju nije bezazlena te da nije realno očekivati velika popuštanja mjera u sljedećom razdoblju. “Pandemija ni u kojem slučaju nije bezazlena kao što neki pokušavaju predočiti javnosti i bagatelizirajući je, vjerujem iz neznanja a ne zloće”, kazao je Reiner govoreći kao zastupnik ali i liječnik koji je svaki dan u bolnici.

Velika Britanija ima zatvorene pubove i restorane, Španjolska policijski sat do svibnja, Francuska je zatvorila kafiće, restorane, kazališta, kina, skijališta, Njemačka i Nizozemska imaju drastični lockdown, Porutagal, Danska i Irska su takođeru u lockdownu, naveo je neke od primjera Reiner u raspravi o izvješću o mjerama protiv koronavirusa.

“O popuštanju mjera se raspravlja no nije realno očekivati velika popuštanja mjera u sljedećom razdoblju, novi sojevi mutiranih virusa iz Velike Britanije, Brazila i Južnoafričke Republike zabilježeni su i u našem susjedstvu i ne bi bilo realno očekivati da se neće pojaviti i od nas”, kazao je.

Beroš odbacio tvrdnje o neplanskim mjerama

Ističe da je Hrvatska pravodobnim i dobrim mjerama uspjela smanjiti mogućnost prijenosa virusa, opterećenje na zdravstveni sustav i smrtnost uz istodobno odražavanje gospodarstva i zaposlenosti. Ministar zdravstva Vili Beroš, koji je u Saboru branio izvješće, složio se da Hrvatska mora biti spremna ukoliko dođu novi sojevi virusa koji se šire brže. “Volio bih živjeti u svijetu gdje je taj virus manje opasan. Međutim to nije tako, virus je jednako opasan kao prije i u pojedinim državama odnosi živote većom snagom i brzinom nego ranije”, rekao je.

Odbacio je tvrdnje oporbe da se mjere donose neplanski i bez analize, dodavši da samo broj novozaraženih ne može biti jedini kriterij za donošenje odluka. “Nema čarobnog štapića niti univerzalnog recepta, nije moguće prepisivati mjere, niz je specifičnih okolnosti svake zemlje koji utječu na rezultate”, poručio je.

Traži se semafor

Oporba je u raspravi inzistirala na uvođenje takozvanog semafora, odnosno jasnih kriterija po kojima se mjere postrožuju ili ublažavaju ovisno o broju novozaraženih, kao i analizi učinaka mjera. “I dalje ne znamo gdje su najveći izvori zaraze, ne znamo odakle se bolest širi, nema analize da je ovo što se radi ispravno”, kazao je Peđa Grbin (SDP).

Izvješće je traljavo, ocijenila je Marija Selak Raspudić (Most) koja se također osvrnula na “kaos“ oko nabavke cjepiva. “Naš odgovor na to je dražestan – žaljenje i tuga zbog sloma institucija u koje smo vjerovali”, kazala je. Vesna Vučemilović (DP) pita na temelju čega je uvedena mjera zabrane kretanja među županijama koncem prošle godine. Mjera je ukinuta nakon potresa na Banovini, no nakon što je ukinuta nismo bilježili veći broj zaraženih, kazala je.

‘Bosanci su ispali puno pametniji’

Suverenist Hrvoje Zekanović ustrajava na odgovoru zašto u BiH, uz blaže mjere, pada broj zaraženih koronavirusom, a rade kafići i restorani. Bosanci su ispali puno pametniji, kazao je, pitajući na osnovi kojih parametara se odlučuje da kod nas kafići neće raditi. Željko Sačić dodaje kako je neshvatljivo da unatoč pozitivnim trendovima Stožer želi zadržati istu razinu “represije“. Nefleksibilno i neselektivno, poručio je.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) pozvala je građane na cijepljenje, čim bude moguće. Kad će biti moguće, negdje je nastao kratki spoj, je li europska administracija napravila greške u koracima, jesmo li prenježno reagirali prema farmaceutskim tvrtkama, upitala se referirajući se na aktualno “natezanje” Unije i farmaceutskih tvrtki oko isporuke cjepiva. Prioritet je Vlade i Stožera što efikasnije i brže organizirati cijepljenje ljudi u Hrvatskoj. Čim prije se moramo vratiti normalnom životu, jer će nam neki sektori gospodarstva propasti, a ljudi “ispaliti na živce”, kazala je zastupnica.

