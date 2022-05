Aleksandar Stanković je u svojoj emisiji Nedjeljom u 2 odlučio po treći put ugostiti člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, koji tvrdi kako među Hrvatima u BiH nema osjećaja da je on uzročnik njihovog udaljavanja od državne vlasti. Istaknuo je kako je to stvar političkog marketinga.

Stanković ga je podsjetio kako je tijekom njegove emisije, emitirane 2006., čak 72 posto gledatelja mislilo kako će on poboljšati položaj Hrvata u BiH. Da se ista anketa danas ponovi, Komšić ne vjeruje da bi prošao tako dobro.

"Barem po onome što vidim iz hrvatskih medija, a ponekad mi to sliči na neku kampanju, iako ne bih tako daleko išao u zavjerama. Jednostavno, političko klatno njiše se lijevo-desno i 2006. bilo je neko drugo vrijeme. Bilo je vrijeme promjene, malo je prošlo od rata i ljudi su i ovdje u Zagrebu i u BiH drugačije gledali jedni na druge. Bilo je neko vrijeme optimizma", rekao je.

Urušavanje optimizma

To vrijeme optimizma, dodao je, počelo se urušavati 2010. "Cijela politička scena krenula je tada udesno, populizam, konzervatizam, a moram reći, u dobroj mjeri i u šovinizam s natruhama fašizma. Nije to specifično samo za naša područja, to je bio trend u cijeloj Europi. Vidjet ćemo sad hoće li se to klatno vratiti", poručio je Komšić.

Na pitanje je li ludost inzistirati istoj politici ako ona ne daje rezultate, Komšić je uzvratio protupitanjem je li mudro inzistirati na politici koja stalno izaziva konflikte?

"Mislim da je potrebno izaći iz koncepta po kojem mi u BiH živimo. Možete ga zvati etnički ili koncept konstitutivnih naroda, koji je po meni duboko konfliktan koncept. On stalno ljude gura jedne na druge, izvor je trajnog konflikta, ovisno o situaciji. Sada je politički, a možda nekad preraste u mnogo ružnije konflikte. Mislim da koncept treba mijenjati. Ja jesam dva puta bio član Predsjedništva i, istina, oba sam puta ušao kao član SDP-a koji je imao i tada nešto drugačiju politiku od ove o kojoj sada govorim. Ja nemam zazora, jednostavno, vidio sam da etnički koncepti nisu nešto čime treba eksperimentirati i igrati se, misliti da će možda biti bolje ako dođu neki drugi ljudi", poručio je član predsjedništva BiH.

'Tko s đavolom tikve sadi...'

Objasnio je i svoju tvrdnju da se Zagreb nikada neće pitati ni o jednom pitanju u BiH, pa ni o izbornom zakonu. "Je l’ vama ovdje u Hrvatskoj dosadilo da se petljate u naše poslove? Smatrate li da je to možda loše, nepristojno, nediplomatski? Stalno preko naše ograde, naše tarabe, našeg plota virite i govorite što će biti. To nije u redu", poručio je i dodao da se Hrvatska našla u sličnoj situaciji kad je Viktor Orban rekao da je Hrvatska Mađarskoj oduzela more. "Tko s đavolom tikve sadi, uvijek mu se od glavu razbijaju", ponovio je staru narodnu poslovicu.

"Nitko ne misli da BiH može opstati bez ijednog naroda, ali pustite nas da sami rješavamo. Hrvati nisu ugroženi, to što nisu HDZ-ovi Hrvati, to je njihova stvar", ustvrdio je.

Rekao je da dugo poznaje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, ali "mi nikad nismo bili jarani, ne znam što on misli pod tim. Neću više govoriti o njemu, bilo bi nepristojno da kažem što stvarno mislim", poručio je i dodao da Milanović, između ostalog koristi i BiH za obračun s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Plenković jako dobro stoji u Bruxellesu, on može pokrenuti Bruxelles, a za nas u BiH više štete ima ono što radi Plenković i HDZ nego što izjavljuje Milanović. Plenković radi, ovaj priča", rekao je Komšić, dodavši da u BiH, vjerojatno na Plenkovićev zahtjev stiže i Charles Michel. "Mislim da neće Michel odigrati ono što bi Plenković htio da se odigra", ustvrdio je.

'Opet će biti gužve'

Izbori, oko kojih se vodi velika rasprava u Hrvatskoj i BiH, održavaju se na jesen. Komšić ne vjeruje da će tamošnji HDZ pozvati birače na bojkot.

"Neće, mislim da neće. Mislim da će prihvatiti da sudjeluju. Opet će biti gužve. Završit će se tako da će HDZ opet ući u vlast, a oni jako vole vlast, uostalom kao i svaka politička stranka", poručio je Komšić.

On bi izborni zakon mijenjao na svoj način. "Cilj mi je zaustaviti ovo u smislu Dodikove politike te zaustaviti pokušaj da se izborni zakon promijeni na način, za koji smatram da će uništiti BiH. Neminovno je da se u tom slučaju ide prema podjeli", ustvrdio je.

Istaknuo je da je Hrvat odgojen u katoličkoj obitelji te da je kršten. Ali, hrvatsku putovnicu nema. "Nisu mi je dali jer nisam dokazao da sam Hrvat", otkrio je Komšić.

U jednom je trenutku upitao Stankovića, ispričavši mu se na povredi privatnosti - je li on etnički Hrvat? Stanković je nakon kratke šutnje rukom gestikulirao u smislu "i jesam i nisam" te je potom dodao: "Da se razumijemo, nisam ni etnički Srbin". Potom ga je Komšić upitao osjeća li se etnički ugroženo, na što je ovaj odgovorio niječno. "Pa što tako onda ne bi moglo biti kod nas?", poentirao je Komšić.