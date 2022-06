Kako je i najavio ranije na Facebooku, predsjednik Hrvatske građanske stranke i kandidat na izvanrednim lokalnim izborima u Splitu, Željko Kerum iz Rogoznice je prokomentirao izborne rezultate. Istaknuo je da, unatoč svemu, nije ostvario loš rezultat.

"Jasno je da mi nismo imali nijedan jumbo plakat, nismo ni bili spremni u tu utrku jer je bila izvanredna. Ostajemo tu u politici, već smo godinama tu. Na kraju rezultat nije toliko ni loš. Kadrovski ćemo pojačati stranku", komentirao je Kerum, prenosi 24sata.

'Rekao sam Fani...'

Istaknuo je da je predvidio kakav će ishod izbora biti. "Ja sam izvorni HDZ-ovac i znam da se nije HDZ odmetnuo nego postoji jedan vid dišpeta, i jasno je da su birači HDZ-a s rubnih dijelova grada i na otocima i na selima. Ne bi me čudilo da će 10.7. biti mobilizacija velika i nitko neće ići na selo i na otoke. Ja san sve prognozira kako je bilo i rekao san Fani da ne trebamo ni ići jer znam što će biti, i tako je i bilo", poručio je Kerum.

'Upozorenje za HDZ'

Kao redoviti koalicijski partner HDZ-a u Splitu, smatra da je ta stranka napravila loš rezultat i da to treba biti upozorenje.

"Plenković se bavi državnim poslovnima. On je jedan od najboljih europskih političara i hvala bogu što mi imamo takve političare. Možda se on i ne stigne baviti lokalnom politikom. Lokalni šef je napravio loš rezultat, on se trebao sam maknuti i dati nekome drugome mjesto. Ovo je loš pokazatelj i znak za uzbunu za HDZ. Ovakva slika bi se mogla preslikati i na druge gradove i županije", zaključio je nesuđeni splitski gradonačelnik.