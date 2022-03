Nije trebalo dugo da se na najavljenu ostavku splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i njegova zamjenika Bojana Ivoševića oglasi i Željko Kerum, poduzetnik, čelnik Hrvatske građanske stranke te bivši gradonačelnik i saborski zastupnik. Dok su drugi viđeniji splitski političari govorili o kraju eksperimenta na vlasti, Kerum je, poslovično, iznio svoju tezu.

"Ne vjerujem da će dati ostavku. Ostavku gradonačelnik daje ako je bolestan ili se osjeća nesposoban za voditi Grad. Davati ostavku i ponovno se kandidirati, nema matematike. A matematika je jasna, dva više dva su četiri. Zašto bi on kao gradonačelnik dao ostavku i ponovno se kandidirao za gradonačelnika? Tu nema nikakve logike. Tako da mi nije jasno zašto on to čini, ili je to neka priča, neki skeč…", rekao je sumnjičavi Kerum za Index.

'Ivošević je sam sebi dao ostavku'

Osvrnuo se i na činjenicu da su gradski vijećnici tražili ostavku Bojana Ivoševića zbog DORH-ove optužnice za prijetnju novinarki Slobodne Dalmacije. Uz to, zamrznuli su suradnju s Puljkom sve dok Ivošević ne ode. No, na kraju će, čini se, otići obojica.

"Nemaju što vijećnici tražiti ostavku Ivoševića. Ivošević je svojim radom i istupima sam sebi dao ostavku, nisu vijećnici. Ne vjerujem da je Puljak toliko spreman ići da bi on bio kolateralna žrtva zbog Ivoševića. Ja vjerujem da on neće dati ostavku", ustvrdio je Kerum.

'Izmislit će on nešto'

Ipak, ako se to zaista dogodi, Kerum je spreman za novi napad na gradonačelničku fotelju. "Ako je da, naravno, ja ću se kandidirati ponovno, jer smatram da sam najbolji kandidat i da će građani Splita shvatiti da im više eksperimenti ne trebaju, da trebaju izabrati čovjeka s iskustvom, znanjem, pameću i onoga tko je nešto napravio i za grad Split i za građane Splita. A ako ne da ostavku, izmislit će on nešto, ja bih se kladio", podvukao je Kerum.