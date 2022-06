Predsjednik Hrvatske građanske stranke i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, odlučio je tražiti još jedan mandat na izvanrednim lokalnim izborima. U četvrtak je predstavio svoje kandidate za zamjenike, Lidiju Bekavac i Igora Stanišića.

"Ja i moji zamjenici i ljudi koji su na listi činio najbolje što se nudi Splitu. Smatram da će birači Splita prepoznat našu želju i volju da pokrenemo Split, da sva djeca vrtićke dobi imaju mjesto u vrtiću, da bolesni, koji dolaze na liječenje u Split, imaju gdje prespavati.

U mandatu 2009. do 2013. radio sam volonterski, radio sam zapravo, ali nisam primao plaću, davao sam je potrebitima. To je činjenica. Isto tako i saborsku plaću. Isto ću i ako pobijedim u ovom mandatu. Obećavam građanima, ako me izaberu, da ću odraditi puno više nego u prošlom mandatu. Idemo pošteno, iskreno, ljudski. Birači neka razmisle tko je eksperiment, tko čini dobro ljudima, tko daje, a tko uzima", poručio je Kerum.

'Plaćaju nešto što nije opipljivo'

Najviše je govorio o upisima djece u vrtiće. Ponudio je i svoje rješenje tog problema.

"Kad smo mi to radili, tada prostori nisu bili adekvatni i mi smo ih osposobili i upisali djecu. Neka gospođa povjerenica Veža to pokrene sada, neka ne čeka tko će pobijedit. Jer ako imaju novaca za puste natječaje, puste kako se kaže, one internetske u oblacima nešto, šta ljudi ne znaju šta je, šta nije opipljivo k'o ovaj stol ili ova čaša, znači za neke one misaone natječaje gdje se plaća samo ideja, ako za to ima novaca… Potrošili su ogromne novce na natječaje za studije koje ne vrijede ništa. Znači, ništa se fizički ne može vidit' da su oni napravili. Za to imaju novaca, a za vrtić nemaju", prenosi Kerumove riječi Dalmatinski portal.

Dodao je da su svi natječaji donedavne gradske vlasti zapravo prodavanje magle. "To je sve prodavanje magle, to su priče za malu dicu. Ako će im ljudi dat glas, neka daju pa će za četiri godine biti 700 djece neupisane. To su džabalebaroši koji nikad u životu nisu ništa radili. Ako si već gospodin i praviš se da činiš dobro, bar od te plaće šta primaš ti i žena, tih 60-70 tisuća kuna, daj sirotinji 10.000 kuna, počasti nekoga, plati nekome kavu. Ni to nisu sposobni. Ne žele. Nemaju volju. Gledaju samo sebe. Ali nažalost, narod ne vidi. Prošlo je dvije godine mandata, ništa se nije napravilo, blokirali grad, uništili sve", rekao je Kerum misleći na svog protukandidata Ivicu Puljka i stranku Centar.

Lažni projekti

Na to se nadovezala i kandidatkinja za zamjenicu Lidija Bekavac. Istaknula je da je Puljak lažan projekt, kao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Smatra da je Split pred bankrotom.

"Kad je bila primopredaja vlasti u prošlom mandatu, Opara je ostavio na računu 57 milijuna kuna, a sada kad je bila primopredaja iščezla je transparentnost. Ostavljen je minus od 18 milijuna kuna. Povjerenici vlade nije ostavljena niti jedna kuna da upravlja gradom, dapače, ostavljen je dug prema banci od 18 milijuna kuna. Puljak je lažni projekt, kao što je lažni projekt i Tomašević u Zagrebu. Izađite na izbore i izaberite nas koje znamo", pozvala je građane Bekavac.