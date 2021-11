Bivši splitski gradonačelnik i čelnik Hrvatske građanske stranke, Željko Kerum jedan je od rijetkih koji su koronavirus preboljeli - dvaput. Prvo je bio zaražen u prosincu prošle godine, da bi ga bolest snašla i ovoga listopada.

"Prvi put mi je bilo puno teže, imao sam gore simptome… Drugi put je bilo kao obična gripa, dosta lakše sam to podnio. Iako imam 61 godinu, zdrav sam, pa nije bilo problema", rekao je Kerum za Slobodnu Dalmaciju.

Poučen svojim iskustvom, naglasio je da Covid-19 nije za podcjenjivanje. "Treba slušati što govori struka i liječnici. Sve ovo drugo šta čujem meni je smiješno. Jednostavno treba slušati doktore", tvrdi Kerum.

Nema covid-potvrdu

Za razliku od nekih lokalnih dužnosnika, on se ne protivi obveznim covid-potvrdama. No, priznaje da je on nema. Razlog je bizaran.

"Oba puta privatno sam se testirao, moj liječnik me upozorio da moram i na Higijenski se testirati da bi imao i službeni dokument da sam zaražen, a ja sve danas ću, sutra ću… i sad mi je kasno. Nitko mi nije kriv što ne mogu izvaditi potvrdu, ali uvijek se mogu testirati kad je potrebno", rekao je.

Što se mora, nije teško

Na testiranja je navikao. Često putuje, pa mora imati negativan test. Što se mora, nije teško. Tako misli i za cijepljenje.

"Nedavno sam prebolio koronu i visoko su mi antitijela, pa bih još pričekao, ali nemam ništa protiv cijepljenja. Pogriješio sam što nisam otišao na Higijenski, jer bi sad imao važeću covid-potvrdu još pola godine", zaključio je.