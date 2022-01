Kriminalist Željko Cvrtila komentirao je potragu za Matejem Perišem u Beogradu. Tvrdi da bi, da je on voditelj istrage, u početku krenuo u dva ili tri smjera.

“Prvi smjer bi bio razgovori i utvrđivanje okolnosti od strane prijatelja, dakle, ljudi s kojima je nestali došao u Beograd, da se prvo s njima vidi tko ga je zadnji vidio, gdje ga je vidio... Drugi smjer istrage bi išao prema okruženju u kojem se u posljednje poznate sate nestali nalazio, dakle, to je taj klub, taj prostor i ulice gdje je on trčao, prostor uz obalu Save. Treći smjer je, naravno, pretraživanje same Save, ali i okolnih objekata. Doduše, to nismo vidjeli, jesu li i na kopnu pretraživani neki objekti”, rekao je Cvrtila za N1.

Dobar posao na poligrafu

Periševi prijatelji su testirani na poligrafu, što je uobičajena metoda istrage. Cvrtila smatra da je policija ovdje obavila dobar posao.

“Poligrafsko testiranje ne služi samo da bi se testiralo nekoga tko je sumnjiv, nego i da bi se eliminirali sumnjivci i da bi se otklonila sumnja. To je zasigurno dobar potez srpske policije, jer na taj način oni su si dali prostor za fokusiranje na druge stvari, ukoliko ovdje iz razgovora i testiranja u okruženju prijatelja nije bilo sumnjivih stvari. Drugo, poligrafsko testiranje služi da bi policiji olakšalo potragu i usmjerilo je u određenom smjeru”, rekao je kriminalist.

Rekonstrukcija događaja

Snimke nadzornih kamera, tvrdi on, mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja. Sadržaj se izuzima te različitim tehnologijama utvrđuje kretanje osobe za kojom se traga. Tako se na jednoj snimci vidi kako Periš razgovara s taksistom, ali ne ulazi u vozilo.

“Pojavila se informacija da je mladić bio alkoholiziran ili drogiran, ali netko tko je takav ne može držati pravac i ovako ravno trčati. S druge strane, njemu je očito taksist stao, nije mu otvorio vrata i kad mu nije otvorio vrata, on nije bio nasilan, nego je nastavio dalje. Ja tu ne vidim smušenost koju može izazvati alkohol ili droga, a možda je i uzeo neku drogu koja ne utječe na kretanje. Sad, zašto on trči, bježi li od nekoga, na dva mjesta imamo situaciju da se on sakriva navodno iza dva auta, a onda u ovoj kući, proganja li ga tko, zašto bježi, je li bio incident u samom klubu, to ne znamo”, zaključio je Cvrtila.