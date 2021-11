Sukob predsjednika RH Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića u razgovoru za N1 je komentirala bivša ministrica obrane Željka Antunović, rekavši da je njihovo ponašanje "krajnje nepredvidivo".

"Moguće je i da završi na nekakav krajnje neprimjeren način. Cijeli sukob možemo promatrati iz tri aspekta. Jedan je aspekt onoga kako to njih dvojica dopuštaju da se sve to prezentira javnosti.

Tu moram spomenuti i predsjednika Vlade jer je ministar Banožić član Vlade i ovakva situacija u kojoj on nikako ne funkcionira s predsjednikom države, ako dođe do takve situacije bilo bi nužno i obavezno da se uključi predsjednik Vlade i da on svojim autoritetom pokuša uravnotežiti ove odnose i pokušati dovesti sve u normalu", smatra Antunović.

Bivša ministrica je istaknula da se sukob žestoko prelama preko načelnika Glavnog stožera OSRH Roberta Hranja.

'Nedopustivo je da se njih dvojica dovode u takvu situaciju'

"Njega se uvlači u taj sukob i očekuje da on zauzme svoju stranu. Ono što ja iščitavam je inat predsjednika Republike i s druge strane ministra obrane. Ministar obrane mjesecima sluša kako je on niškoristi i naravno da u jednom trenutku dođe do toga da on pruža otpor. Sve to traje predugo.

Pitanje je kako taj sustav uopće funkcionira. Sustav očito funkcionira zbog niže rangiranih dužnosnika. Nedopustivo je da se njih dvojica dovode u takvu situaciju bilo koga iz oružanih snaga. Po meni je to iskaz njihove potpune neodgovornosti za posao koji su izabrani da rade", rekla je Antunović.

"Politički aspekt ovog sukoba je politička svinjarija svih koji su uključeni u ovo, to je ismijavanje građana ove zemlje, uz bezbrojne probleme s kojima se susrećemo", zaključila je.