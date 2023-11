Sezona kiseljenja zelja je na vrhuncu. Berba je pri kraju, a najviše posla, kako prenosi Danas.hr, ima u općini Vidovec jer varaždinsko zelje i ove je godine najtraženije, no urod i nije baš za pohvalu.

Ipak, svako kiseljenje počinje s ribanjem, a za najbolji konačni proizvod omiljenog jela iz lonca potrebno je - varaždinsko zelje. To zelje zaštićeno je i na razini Europske unije - specifičnog je mirisa koji podsjeća na hren, hrskavo je…

"Izrazito je žuto, ne trebate stavljati, kažu - gospođo jeste li unutra stavljali kuruzu. Ne, nismo, nego je to njegova prirodna boja - to je jedno. A drugo - glavica vam ima izrazito tanak list pa iz jedne glavice možete dobiti 20, 25 sarmi što je dovoljno za dva puta iskoristiti", kazala je Marija Cafuk, čuvarica sjemena Varaždinskog zelja.

'Došlo je do promjena generacija'

Varaždinskog, ali i ostalog, zelja ove je godine manje nego inače. To se vidi i na glavnoj cesti u Nedeljancu gdje se, ove godine, prodaje puno manje zelja, nego što je to do sada bio običaj.

"Ove godine je to dosta bilo loše, pogotovo varaždinsko. Ovo hibridno - malo bolje, ali varaždinskog je podbacilo 30-40 posto", rekao je vlasnik OPG-a, Ivan Ružić. Potražnja za zeljem, dodao je, dosta je slaba jer ljude kažu kako nemaju novaca.

Stanu ljudi, otkrio je, pa uzmu vreću ili dvije - tko kako treba, a za cijenu se treba cjenkati. Cijena ove godine iznosi 1,50 eura za kilogram što je 10 posto više nego prošle godine. Proizvođači su kazali da je zelje trebalo biti i skuplje zbog svih ostalih troškova.

Inače, na sve manje količine ukiseljenog zelja ne utječe urod, već to što je sve manje onih koji znaju kiseliti. Održavaju se i edukacije, no Mariju Cafuk ne čudi ovakva situacija.

"Došlo je do promjena generacija. Mlađe ženice su na poslu do pet sati, imaju malu djecu… Kada se vrate doma - s djecom su, pranje, kuhanje, peglanje, pripremanje za školu i - kada će se ona bakćati s kiseljenjem zelja? Nekada su ljudi imali malo više slobodnog vremena pa su to mogli odraditi", otkrila je čuvarica sjemena. No, razloga za brigu još uvijek nema - kiselog zelja ima dovoljno, a tako je bilo i prošle, ove, a bit će i sljedeće godine. Kasnije će, ipak, netko morati uskočiti u pomoć poznatim zeljarima.