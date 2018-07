ŽELITE LJETOVATI NA OTOKU? EVO KOLIKO TO SVE KOŠTA: Uvježbajte živce i napunite kartice

Troškovi ljetovanja na otocima – od cijene prijevoza trajektom pa do cijene smještaja i ugostiteljske ponude – u pravilu su viši nego kada se ljetuje na kopnu

Turisti željni mirnijeg i opuštenijeg odmora obično biraju otoke za svoja ljetna odredišta. Ono što je pritom manje ležerno jest samo putovanje jer podrazumijeva čekanje na ukrcaj u lukama i vožnju trajektima koja nije baš jeftina, naročito kada se putuje do onih najudaljenijih otoka poput Visa i Lastova. Osim toga i troškovi ljetovanja na otocima – od cijene prijevoza trajektom pa do cijene smještaja i ugostiteljske ponude – viši su nego kada se ljetuje na kopnu.

Večernji list na nekoliko je primjera izračunao troškove putovanja četveročlane obitelji na hrvatske otoke. Primjerice, ako takva obitelj iz Zagreba ljetuje na Visu samo za prijevoz (autocestom i trajektom) do odredišta i nazad trebat će više od 2000 kuna.

SLOVENCI SE ŽALE NA CIJENE U HRVATSKOJ: Kažu da će odmor ovog ljeta biti još skuplji, a naročito ih smeta jedna stvar

Od Zagreba do Visa četiri puta skupklje nego do Krka

Konkretno, ako putuju benzincem koji troši 8 litara na 100 kilometara, za benzin će potrošiti 685 kuna u oba smjera, a za cestarinu od Zagreba do Splita i natrag tijekom sezonskog poskupljenja trebat će izdvojiti dvaput po 200 kuna. na koncu, najveći trošak je prijevoz trajektom od Splita do Visa koji za osobni automobil u jednom smjeru košta 340 kuna te još po osobi 54 kune što je sveukupno 1112 kuna.

To je u odnosu na troškove prijevoza četveročlane obitelji na otok Krk (oko 535 kuna) četverostruko više, piše Večernji list.

UDARNI VIKEND NA MAKARSKOJ RIVIJERI: Tamo je trenutno 50.000 gostiju

Pola prosječne plaće za put od Osijeka do Lastova i nazad

Cijena trajekta do Lastova još je viša nego do Visa pa za osobni automobil u jednom smjeru trajektom iz Splita valja izdvojiti 470 kuna te još 65 kuna po osobi. Ako, primjerice, na Lastovu ljetuje četveročlana obitelj iz Osijeka, računajući još veće troškove za gorivo i cestarine nego iz Zagreba, samo za troškove prijevoza moraju dati 3244 kune.

Večernji list nudi za primjer i izračun putovanja četveročlane obitelji iz Čakovca koja ljetuje na Dugom otoku. Cijena prijevoza trajekotm iz Zadra do Dugog otoka za automobil iznosii 160 kuna u jednom smjeru, a karta za jednu osobu 30 kuna, također u jednom smjeru. Uračunavši iste parametre (gorivo, cestarina, trajekt…) četveročlanoj obitelji iz Čakovca samo za troškove putovanja na Dugi otok i natrag treba 1532 kune.

Do Hvara se može skuplje i kraće ili dulje i jeftinije

Za neke otoke postoje i alternativne trajektne veze. recimo, do Hvara se može trajektom iz Splita, ali i iz Drvenika. Do Drvenika treba više nego do Splita, no trajekt vozi vremenski kudikamo kraće pa je i jeftiniji.

Prema računici Večernjeg, putovanje na Hvar preko Drvenika jeftinije je za skoro 500 kuna nego preko Splita. Nešto dulje se putuje autocestom do Makarske rivijere, no zato vožnja trajektom iz Drvenika do Sućuraja traje oko pola sata za razliku od plovidbe Split–Stari Grad koja traje 1,45 sati. Ako se turisti odluče za putovanje na Hvar preko Drvenika, tada treba računati na sedamdesetak kilometara vožnje iz Sućurja do samog grada Hvara cestom koja je na jednom dijelu vrlo uska.

Troškovi ljetovanja na otoku značajno se mogu smanjiti ako se ne putuje automobilom ili ako se koristi rent-a-car do ulaza na trajekt. Za one koji nemaju automobil ili njiem ne žele na ljetovanje nude se otoci poput Biševa, Silbe ili Unija na kojima uopće nema automobila.

TURIZAM U LIPNJU PODBACIO, OSTALI SMO KRAĆI ZA MILIJUN NOĆENJA: Rezultati za prvih 6 mjeseci nisu loši, evo tko je spasio stvar – i nisu Nijemci