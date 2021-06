Od 1. srpnja u svim državama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 160 kuna. RTL prenosi da će oni koji kupuju robu putem online trgovina iz trećih zemalja za sve male pošiljke plaćati PDV od 25 posto od čega bi država na godinu mogla zaraditi 250 milijuna kuna.

Iz trećih zemalja mjesečno u Hrvatsku stigne oko pola milijuna malih paketa čija vrijednost ne prelazi 160 kuna. ''Nije ključan datum kupnje nego je ključan datum podnošenja robe carini'', pojasnio je Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave činjenicu da će se porez plaćati i za pakete naručene prije 1. srpnja.

''Ako kompanija koja prodaje robu na međunarodnom tržištu preko interneta registrira se u Europskoj uniji, ona će već prilikom prodaje robe, zaračunati PDV. Što znači za takvu robu neće trebati posebno podnošenje deklaracije na ulazu, to je preporučljiv način'', kazao je Zlopaša.

Pripreme traju više od 2 godine

Pripreme za novu regulativu traju više od 2 godine, jer ona zahtijeva i prilagodbu carinske službe koja je morala izraditi nove procedure, usavršiti postojeće procedure, izgraditi IT sustave i administrativno popratiti cijeli novi poslovni proces.

U pošti je zbog nove regulative zaposleno još radnika, pa se zbog novih operativnih troškova uvodi naknada za kontrolu pošiljaka iz trećih zemalja.

''Za sve pošiljke do 150 eura, naknada će iznositi 18,50 kn. a za pošiljke od 150 pa do 1000 eura naknada će iznositi 37 kuna. Ukinuli smo neke naknadne koje su se do sada naplaćivale, tako da više nema troška podnošenja pošiljke na carinski pregled koji je iznosio između 37,50 kn i 60,50 kn'', rekao je Krešimir Domjančić, voditelj Odjela za odnose s javnošću.