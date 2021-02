‘ŽELIMO ŠTO PRIJE NORMALNO RADITI’; Dražen Biljan: ‘Pozdravljamo otvaranje terasa, ali… mnogi ugostitelji ih uopće nemaju’

Dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Zagreb komentirao je za Net.hr blago popuštanje mjera za ugostiteljski sektor te je otkrio koji su zahtjevi ugostitelja kako više ne bi bili u blokadi: ‘Želimo čim prije početi normalno raditi, dakle u našim kompletnim prostorima – kako na terasama, tako i unutra. Vrlo je upitno hoće li takvo otvaranje s terasama biti isplativo, ali nama je najbitnije da konačno počnemo raditi i zbog našeg mentalnog zdravlja’

Od ponedjeljka ugostitelji u Hrvatskoj mogu otvoriti isključivo terase svojih lokala te na njima posluživati goste. Na današnjoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite objavljene su mjere popuštanja kada su u pitanju ugostiteljski objekti.

Ugostitelji mogu raditi, no uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera koje su vrijedile i za vrijeme prošlog otvaranja. Dakle, ugostitelji će moći posluživati goste na terasama od 6 do 22 sata, s tim da pregrade na terasama moraju biti uklonjene zbog strujanja zraka. Razmak između stolova mora biti tri metra, dok razmak između gostiju treba biti od jednog i pol do dva metra.

Ono što treba biti vidljivo je dopušteni broj gostiju, dezinfekcijsko sredstvo treba stajati na ulazu terase, a zatvoreni prostor će poslužiti samo za odlazak do toaleta te pritom gost mora nositi masku. Odluka o zabrani glazbe u lokalima i dalje je na snazi, što znači da će gosti kavu ispijati bez muzičke “kulise”.

Koliko će blago ublažavanje mjera koristiti ugostiteljima te hoće li ih izvući iz teške situacije, za Net.hr prokomentirao je Dražen Biljan, dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba.

Pozdravljaju popuštanje mjera, ali…

U ime Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba te krovne organizacije Nacionalne udruge ugostitelja, Biljan iznosi pozitivan stav kada je riječ o popuštanju mjera u ugostiteljskom sektoru. Veli da pozdravljaju relaksiranje mjera te navodi da je “krajnje vrijeme da ugostitelji krenu s radom”.

“Želimo čim prije početi normalno raditi, dakle u našim kompletnim prostorima – kako na terasama, tako i unutra. Naravno, to želimo u skladu s epidemiološkom situacijom jer je zdravlje građana na prvom mjestu. Vrlo je upitno hoće li takvo otvaranje s terasama biti isplativo, ali nama je najbitnije da konačno počnemo raditi i zbog našeg mentalnog zdravlja. Bitno je istaknuti da postoji dosta ugostitelja diljem Hrvatske koji uopće nemaju terase i taj problem će se naglasiti s hladnim vremenom. U nekim područjima Hrvatske kao što su Gorski kotar i Lika i dalje su temperature niske pa je vrlo upitno hoće li ljudi na tim terasama uopće sjediti. Isto tako, velik broj domaćih ugostitelja uopće nema terasu”, navodi Biljan za Net.hr.

Ugostitelji očekuju mjere za očuvanje radnih mjesta

Dok traju epidemiološke mjere, govori Biljan, i dok se ne može normalno raditi, ugostitelji očekuju novčanu pomoć države. Kaže da od Vlade očekuju da će mjere za očuvanje radnih mjesta i dalje ostati na snazi, kao što je obećao ministar rada Josip Aladrović. K tome, žele i pokrivanje fiksnih troškova poslodavaca. Kada su po srijedi mjere pomoći ugostiteljima, one se odnose i na one s terasom, kaže Biljan.

“Očekujemo pomoć jer je cijeli sektor devastiran. Ušli smo u 12. mjesec ograničenog rada otkada je pandemija došla u Hrvatsku, a od tih 12 mjeseci ugostiteljski sektor je bio zatvoren pet mjeseci. Preko 40 posto naših kolega je u blokadi dok je preko 11.000 ljudi dobilo otkaz.

Kreditne linije daju se na kapaljku, sve češće nas banke odbijaju jer smo ugroženi sektor, dakle banke nemaju sluha ni za nas kao tvrtke ni za naše djelatnike. Radnicima su primanja ograničena i zato ne mogu dobiti nikakve kreditne linije u bankama jer su u vrlo nezgodnoj djelatnosti. Zato apeliramo na Vladu da nam pomogne s državnim jamstvima”, govori dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba.

Što ugostitelji predlažu i žele?

Biljan veli da su otvoreni pregovori s ministrom financija Zdravkom Marićem te da su ugostitelji iznijeli konkretne stvari. Navodi da apeliraju da se pod hitno donese plan oporavka ugostiteljskog sektora.

Smatra da je bitno istaknuti da je najjednostavnije rješenje snižavanje stope PDV-a na 13 posto na kavu, sokove, pivo i vino. “To bi nam jako puno pomoglo”, govori Biljan i dodaje da su pregovori konstruktivni, ali teški, no da od njih ne odustaju.

Dakle, ugostitelji predlažu da je nužno sniziti PDV, pokriti fiksne troškove i traže tri posto obeštećenja u odnosu na prihode iz 2019. godine u vidu jednokratne novčane pomoći. Biljan objašnjava da bi se tako sačuvala radna mjesta i opstanak tvrtki, ne bi li se zaustavile svakodnevne blokade.

“Moramo što prije početi raditi i vani i unutra, uz poštivanje svih propisanih mjera koje smo poštovali i do sada. Još jednom ističem, zdravlje građana je najvažnije i zato apeliram na kolege da se i dalje pridržavaju mjera”, kaže naš sugovornik te dodaje da ugostitelji samo žele spasiti svoj sektor koji je na koljenima.

Upitali smo Biljana kako komentira činjenicu da razmak između stolova na terasi, dakle na otvorenom, mora biti tri metra, dok je propisana fizička distanca u trgovinama, što znači u zatvorenom prostoru, samo jedan i pol do dva metra. Smatra da su mjere za ugostitelje možda malo stroge u odnosu na druge sektore, no ponovno apelira na kolege da ih poštuju kao i do sada.

“I prije drugog lockdowna ugostiteljski objekti u Hrvatskoj bili su sigurna mjesta”, za kraj je rekao Dražen Biljan.

Tabak: ‘Ekonomske mjere trebaju se nastaviti dok ima ograničenja u poslovanju’

Predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, Jelena Tabak, komentirala je popuštanje epidemioloških mjera i otvaranje terasa za N1. Također, osvrnula se i na ekonomske mjere koje ugostitelji i dalje očekuju.

“To je sigurno jedan plus i to je dobra epidemiološka stvar jer, s obzirom na to da idu toplija vremena, ljudi će ionako izlaziti i družiti se na otvorenom, a ovako će biti u kontroliranim uvjetima. To će sigurno biti prihvatljivije što se tiče epidemije. S druge strane, to je i financijski plus za one koji imaju terase.

Mjere pomoći trebaju se nastaviti sve dok postoje bilo kakve restrikcije u poslovanju. Mi ne smatramo da je popuštanje mjera otvaranje ugostiteljstva. Dokle god traje restrikcija u poslovanju bilo kakve vrste, ekonomske mjere nas trebaju pratiti. Mislim da Vlada to shvaća i da će napraviti sve što je u njihovoj mogućnosti da se ekonomske mjere nastave dok postoje restrikcije”, kazala je Tabak za N1.

Ugostitelji žele konkretne informacije o nastavku mjera pomoći

Šefica Nacionalne udruge ugostitelja naglašava da ugostitelji čekaju konkretne informacije o nastavku pomoći ekonomskih mjera pa da odluče hoće li otvarati terase.

“Jako puno ljudi je još uvijek u nedoumici i kalkuliraju što im se isplati jer su ljudi na rubu egzistencije i svaka odluka na papiru im je bitnija od dobre volje koju Vlada svakako ima za pomoć. Ako se mjere u dobrim kriterijima nastave, vjerujem da će svi koji imaju terase otvoriti i pokušati uprihoditi što je više moguće”, rekla je Tabak u nadi da se epidemiološka situacija neće pogoršavati i da će mjere dodatno popustiti s vremenom.

Baš kao i Biljan, i Tabak se nada da će prva iduća promjena biti otvaranje objekata i u unutrašnjim prostorima.

Tabak se nada da se epidemiološka situacija neće pogoršavati nego da će se s vremenom mjere dodatno popuštati.

