ŽELI POSLATI PORUKU O BAHATOM NAČELNIKU: Poljoprivrednik iz Čeminca ugledao se na Juričana. Mijenja ime u Zlatko Pinjuh

‘I ja bih volio znati kako se osjeća čovjek koji sinovima i sebi kupuje BMW-ove, kojemu narod otplaćuje kredit, čiji vijećnici prvo izglasaju njegove prijedloge, a tek kasnije pitaju što su to izglasali’

Zlatko Pinjuh, načelnik Općine Čeminac godinama puni medijske stupce zbog različitih skandala, a najnoviji datira iz kolovoza 2019. kada se saznalo da su njegovi sinovi podnjeli zahtjev za korištenje subvencije za kupovinu stanova. Subvenciju potpisuje općina, odnosno načelnik što znači da se ovdje radilo o sukobu interesa. No, to nije sve u vezi Pinjuha jer kako tvrde baranjski poljoprivrednici oko Čeminca, on je uvođenjem neviđenog prireza spriječio poljoprivrednike u njihovom poslu.

Jednom od tih poljoprivrednika je prekipjelo pa će tako Petar Pranjić iz Novog Čeminca te ujedno član Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, promijeniti ime i prezime pa se zvati Zlatko Pinjuh. Inspiraciju je vjerojatno dobio od predsjedničkog kandidata Darija Juričana koji je svoje ime promijenio u Milan Bandić ne bi li ukazao na korupciju i afere u kojima se nalazi zagrebački gradonačelnik.

‘Od silnih muka i nepravde, poželio sam da se zovem Zlatko Pinjuh, da i ja osjetim kako je hodati bez brige i bojazni da će me netko prozivati’

“Brojni su razlozi zašto sam to odlučio i sve sam ih stavio na papir u obliku obavijesti sumještanima, poslovnim partnerima i svima ostalima. U 57. godini života shvatio sam da sam totalno promašio svoj život radeći puno i pošteno kako bih prehranio svoju obitelj. Sve to zahtijevalo je i podizanje kredita s visokim kamatnim stopama i nema im kraja. Od silnih muka i nepravde, poželio sam da se zovem Zlatko Pinjuh. Da i ja osjetim kako je hodati bez brige i bojazni da će me netko prozivati za sve što sam napravio. I ja bih volio znati kako se osjeća čovjek koji sinovima i sebi kupuje BMW-ove, kojemu narod otplaćuje kredit, čiji vijećnici prvo izglasaju njegove prijedloge, a tek kasnije pitaju što su to izglasali”, rekao je Pranjić za Glas Slavonije.

Naveo je Pranjić i brojne Pinjuhove “grijehe” zbog kojih baranjski načelnik ima 240 prijava, dok su neke od njih kaznene, a neke prekršajne.

Danas odlazi po potvrdu o nekažnjavanju

Poljoprivrednik Pranjić kaže da je o svemu obavijestio medije i danas odlazi na Općinski sud zatražiti potvrdu o nekažnjavanju. Čim potvrda stigne, Pranjić će uredu Državne uprave podnijeti zahtjev za promjenu osobnog identiteta kako bi službeno postao Zlatko Pinjuh.

“U prvi mah sam se zabrinuo hoće li me, eventualno, netko teretiti za nešto što nisam učinio, budući da ću se zvati Zlatko Pinjuh, ali su me uvjerili kako će me i nadalje pratiti moj OIB te kako je moja adresa u Novom Čemincu, a ne u Grabovcu. Promjenom imena i prezimena ne bježim od vlastitih obveza koje ću i nadalje podmirivati. Zlatko Pinjuh ću se zvati dok sve stvari ne sjednu na svoje mjesto”, govori Pranjić za Glas Slavonije.

