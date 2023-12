"Nalazimo se na zagrebačkom najvećem i najvišem brdu južno od Save, a to je a to je odlagalište Jakuševec-Prudinec. Gradska vlast već 16 godina nije htjela i nije uspjela riješiti ovaj problem. Prema zadnjem izvješću Europske komisije, Zagreb je najgori od svih glavnih gradova u Europskoj Uniji po odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada, sa samo 1% otpada, a susjedna Ljubljana ima čak 60% odvojenog prikupljanja otpada. Ponašamo se poput pijanih milijardera. Godišnje bacimo 150 milijuna kuna vrijednih sirovina na odlagalište Jakuševec. To je 7 novih gradskih vrtića godišnje. Mi smo politička opcija koja zna i hoće riješiti ovaj problem i riješit ćemo ga kad uđemo u gradsku skupštinu. Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb!"

Tako je 2017. godinje govorio aktivist Tomislav Tomašević, paradirajući sa zastavom svoje stranke ZAGREB je naš! po jakuševačkom smeću; istom onom koje se danas odvalilo od brda te ozlijedilo troje radnika Čistoće.

Svoj politički uspon mladi aktivist Tomislav Tomašević, a danas zagrebački gradonačelnik, praktički da je započeo na temi smeća. A ta ista tema oko koje je gorljivo govorio kao aktivist, nakon toga kao zastupnik u gradskoj skupštini, a kasnije i kandidat za preuzimanje gradske vlasti, mogla bi ga ako se neke stvari drastično ne promijene skupo koštati.

Posuo se pepelom

Od hrvatskih smo političara do sada već navikli da ne ispunjavaju predizborna obećanja. Predizborno obećanje prekršio je i sam Tomašević, no za razliku od ostalih, on je barem javno priznao da nije realno da će u ovom mandatu ostvariti ono što je najavio. A najavio je veliku stvar – zatvaranje odlagališta Jakuševac.

Naime, sredinom lipnja, Tomašević se "posuo pepelom" te javno obznanio da nije realno da će do kraja ovog mandata zatvoriti odlagalište otpada Jakuševac, što je bilo njegovo predizborno obećanje. Ipak, poručio je da će to napraviti maksimalno do 2026. godine.

Prema njegovim riječima, obećanje o zatvaranju odlagališta neće moći ispuniti jer su se promijenile postavke Europske komisije te je odlučeno da više ne financiraju centar za obradu miješanog otpada. Kazao je tada i da je Gradska uprava mjesec dana prije njegovog priznanja dobila konačni odgovor da se projekt ne može financirati europskim novcem, a Zagreb projekt ne može financirati sam.

"Zagreb projekt ne može financirati sam. Trebamo krenuti ispočetka i spajati postojeća tri projekta u jedan. Procjene su da to košta između 300 i 400 milijuna eura”, rekao je, odbacivši tada vlastitu odgovornost zbog neostvarivanja predizbornog obećanja te je obećao da će se problem Jakuševca riješiti.

Za kaos na Jakuševcu koji je danas eskalirao nije kriv Tomašević, no obećanje o zatvaranju odlagališta otpada koje već godinama muči stanovnike tog kvarta te koje svojim „mirisom“ terorizira pola Novog Zagreba, nešto je što ljudi neće tako lako zaboraviti.

No, nije Jakuševac najveći problem zagrebačkog gradonačelnika. Njegov je problem općenito smeće, odnosno komunalna tematika, a za koju je barem do sada pokazao kako nije odveć spretan.

Čim je stupio na dužnost, Tomašević je najavio da će se obračunati sa zagrebačkim smećem, no brzo se ispostavilo da neće to baš lako ići kako je Tomašević zamislio.

Sjetimo se samo situacije iz 2021. godine kada su gradske vlasti planirale izbaciti C.I.O.S. iz kombinacija, no cijela je priča na koncu završila "neslavno“ po gradonačelnika. Nakon toga, Tomašević se odlučio obračunati s našim "kućnim“ smećem - uveli su famozne plave vrećice, imali problema sa spremnicima u centru grada, a problem je bio i sam odvoz otpada koji se često gomilao oko kontejnera te širio nesnosan smrad po Zagrebu.

Nije se Tomašević nešto proslavio niti s novim voditeljem Čistoće, Davorom Vićem, koji je na mjesto šefa Podružnice Čistoća došao iz Osijeka.

U Zagrebu je Vić predstavljen kao veliki stručnjak koji će doprinijeti rješenju gorućeg problema, no kuloari su s druge strane šuškali da stručnjak i nije baš toliko stručan kako su ga zagrebačke vlasti predstavile zainteresiranoj javnosti. Štoviše, mediji su nedavno pisali da su podružnica Zagrebačkog holdinga Čistoća i njezin voditelj Davor Vić prekršajno kažnjeni jer od 14. listopada do 17. studenoga 2022. nisu održavali čistoću na gradskoj površini u Žitnjačkoj cesti istočno od kućnog broja 3, iako ih je komunalni redar dva puta obavijestio o otpadu koji se tamo nalazio. A takvi gafovi jednom se stručnjaku nikako ne bi trebali događati...

POGLEDAJTE VIDEO Ogorčeni mještani Jakuševca krenuli za Tomaševićem

Na smeću bi se mogao okliznuti

Sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu je loš. Štoviše, nećemo pretjerati ako sada nakon svega kažemo i da je katastrofalan. Za tu katastrofu nije kriv Tomašević, jer Jakuševac je godinama prije Tomaševića bio rak rana Zagreba.

Njegova jedina krivica je u tome što nije razmišljao te je obećao nemoguće – zatvaranje Jakuševca.

Sav taj kaos na koji je godinama upozoravao sada dolazi na naplatu njemu u njegovom mandatu. I sav taj kaos, u konačnici, mogao bi ga vrlo lako koštati političke karijere. Na smeću ju je izgradio, a sada bi se na tom istom smeću mogao gadno okliznuti.

Smeće je vidljivo, to je problem s kojim se apsolutno svi građani Zagreba suočavaju i na rješavanju tog problema, barem u Zagrebu, nije se smjelo pasti, posebive zbog toga što je upravo tješavanje tog problema za njega bio prioritet. Ne promijene li se uskoro neke stvari, a možda će se sada svi nakon ove nesreće malo više trznuti, njegova karijera na mjestu gradonačenika, ali i cijele njegove političke platforme ispred koje je Tomašević izabran (a koja je usput lijevo-zelena pa bi se i tih zelenih tema trebala malo ozbiljnije uhvatiti), mogla bi skliznuti, baš kao i jakuševačko smeće jutros...

POGLEDAJTE VIDEO Novi odron: Opet se urušila planina smeća na Jakuševcu