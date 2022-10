Velika svađa izbila je danas u Saboru između Hrvoja Zekanovića i Mire Bulja, a sukob se na kraju preselio i na saborske hodnike gdje je dvojac bio prsa o prsa. Svjedok i mirotvorac Bojan Glavašević kaže da je bilo ozbiljno, piše RTL Danas.

"Jedna ruka na jednog, druga ruka na drugog i odgurnete. Bili su onako, ili će se poljubiti ili neće. Ili će nešto drugo biti. Mislim, znate kako izgledaju dva čovjeka prije nego će se potući", kazao je Glavašević.

'Mostovce ja marendam'

Bulj, jedan od glavnih aktera dedramatizira situaciju.

"Sve u redu, čovjek vrijeđa sve živo. Ma ništa, ništa značajno", kazao je Bulj, dok drugi dodatno dramatizira.

"Pet Mostovaca fizički nasrnulo na mene. Mostovce ja marendam. Zajedno ili jednog po jednog", kazao je Zekanović.

"Bilo je jedan na jedan", kazao je Glavašević.

Uzrok cijele ove drame je nova sjednica antikorupcijskog vijeća na kojoj je svjedočio bivši član Uprave Davor Mayer. I on je, kao i prethodni svjedok Dragan Kovačević, u kontekstu zatvaranja rafinerije Sisak prstom uperio u bivšeg ministra Tomislava Ćorića.

"Bilo je rečeno, tada kada potpisujemo memorandum, 'nemojmo sada raditi probleme, Hrvatska mora ući u Schengen i u OECD'. Nije rečeno 'vi to morate napraviti zbog toga', nego je rečeno 'vodite računa i o tom kontekstu'. I to ne samo od ministra Ćorića nego od dosta ljudi koji su dolazili s nama kao članovima Uprave u kontakt", kazao je Mayer.

'Raspudić mi stalno nije dao mira'

Na sjednici se nije pojavio ni premijer Plenković, ni članovi parlamentarne većine nisu sudjelovali u, kako kažu, nelegalnom radu tijela. Svi osim Zekanovića koji je u maniri diverzanta od prvog trena minirao sjednicu.

"E, moj gospodine Maroje, Mayeru. Što ste vi uopće ovdje dolazili meni nije jasno. Meni vas je milo tu gledati spuštenih ramena onako pokorno, zato što vas je Plenković što, nabio iz uprave INA-e? Je li to razlog vašeg dolaska", kazao je Zekanović.

No, i Most je imao svoje diverzante na zadatku.

"Kolega Raspudić od udaranja mikrofonom po ušima, do dobacivanja, stalno mi nije dao mira", tvrdi Zekanović.

Milanović: 'Izaći van i lijepo se potući'

"Politika vam je jako dinamična i ima puno fluktuacije. Ovisi o puno malih detalja. Ja sam kao i svaki političar ambiciozan i ono što ste primijetili markantan", kazao je Zekanović.

Savjet akterima ovog incidenta, dao je i predsjednik Republike Zoran Milanović.

"Ali ne se tući u Saboru, ne. Izaći van i lijepo se potući. Neka se konačno potuku, to je fora. Neće se oni nikad potući, posebno ne herojski Zekanović. Bulj, a on ima srca, ali neće ni on jer ima i mozga", kazao je Milanović.