ZEKANOVIĆ TVRDI DA KORONAVIRUS NEĆE ZAHVATITTI SABOR: ‘Kolege rijetko dolaze pa se nema na kome širiti…’

Hrastov zastupnik Hrvoje Zekanović u srijedu je upitao Vladu je li Hrvatska spremna za epidemiju koronavirusom, upozorivši da u ljekarnama nedostaju zaštitne maske kao osnovno sredstvo protiv širenja moguće zaraze.

U hrvatskim apotekama nema maskica, ne želim širiti paniku, ali postavljam pitanje ministru zdravstva i premijeru Plenkoviću zašto nema, kazao je Zekanović sa saborske govornice tijekom iznošenja stajališta Kluba hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika.

Upozorivši da broj zaraženih i mrtvih u svijetu raste, iznio je sumnju da se Hrvatska ne može nositi s epidemijom jer smo već sada ostali bez osnovnih medicinskih pomagala da bi se bolest stavila pod kontrolu.

“Na današnji dan je zaraženo je gotovo 25.000 ljudi, umrla su 493 čovjeka, a trajno se izliječilo tek 910. Trend porasta je 15 posto dnevno. Jesmo li spremni? Ima li Hrvatska dovoljno respiratora? Svaki treći do četvrti pacijent završi na respiratoru”, kaže Zekanović i dodaje da se vrh bolesti očekuje u travnju i svibnju.

Koronavirus neće zahvatiti Sabor jer rijetko tko dolazi

“Koronavirus jedino neće zahvatiti Sabor jer se tu nema na kome širiti jer kolege rijetko dolaze pa nema koga”, zaključio je Zekanović u polupraznoj sabonici.

Milorad Pupovac (SDSS) pak smatra da bi više od psihotičnih reakcija na epidemiju koronavirusom Hrvatsku treba brinuti smanjenje sredstava za kohezijsku politiku EU.

To će dovesti do još veće ekonomske nejednakosti Hrvatske u odnosu na druge zemlje EU, smatra Pupovac. Ističe da je to opasnije od koronavirusa jer će određivati kakvu će Hrvatska imati ekonomsku, obrazovnu i demografsku stopu rasta te utjecati na sve segmente života.

Nezavisni zastupnik Vlaho Orepić progovorio je o slučaju brze vožnje bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Čelića, koji na Prekršajnom sudu u Zadru nije sankcioniran zbog prebrze vožnje.

“Prema toj osobi se ne ponaša kao prema svim drugim djelatnicima koji bi bili suspendirani. Na Prekršajnom sudu čovjek je oslobođen jer je bio na tajnom zadatku. Da stvar bude gora, glavni ravnatelj ni ne zna da je bio na tajnom zadatku”, kazao je Orepić u ime Kluba HSU-a, Snage i nezavisnih zastupnika.

Čelić neosnovano nije kažnjen zbog prebrze vožnje

Orepić smatra da je oslobađajuća presuda neosnovano donesena, što je ocijenio bahatošću koja je prešla sve moguće granice. “Govorim o nevjerojatnom primjeru pogodovanja. Očekujem da glavni državni odvjetnik posegne za izvanrednim pravnim lijekom”, kazao je Orepić.

‘Moramo vratiti nad i ponos i dostojanstvo policajcima. Moramo onemogućiti politiku koja se krije i koja nema hrabrosti govoriti. Moramo vratiti ovaj slučaj na početak. ako ga ne vratimo, onda ministar ne može biti ministar, ravnatelj policije ne može biti ravnatelj, sutkinja ne može biti sutkinja jer su sramota za ovu državu. Dotakli smo dno i ne možemo na ovaj način funkcionirati’, poručio je.

HDZ-ov Branko Bačić upozorio je na povredu Poslovnika jer nedopustivim drži u Saboru ministra, ravnatelja i sutkinju nazvati sramotom za ovu državu.

Međutim, predsjednik Sabora Gordan Jandroković procijenio je da se ne radi o povredi Poslovnika nakon odluke Ustavnog suda vezano uz korištenje izraza ‘idiot’, amnestirao je Orepića i poručio zastupnicima da govore što žele.