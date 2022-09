Hrvoje Zekanović u srijedu je prvi put u radu sudjelovao kao zastupnik vladajuće koalicije HDZ-a. On i Nikola Grmoja sudjelovali su u sučeljavanju na RTL-u.

Voditeljica je prvo pitala Grmoju je li ga iznenadilo "pretrčavanje zastupnika Zekanovića".

"Nije me iznenadilo s obzirom na to da se Vlada guši u korupcijskim aferama, posebno u ovoj neviđenoj pljački u Ini i s obzirom da se osipa vladajuća koalicija. Znamo da je Radimir Čačić otišao. Sada aktiviraju sve, čak i one koje inicijalno nisu željeli, koji će im potencijalno stvarati probleme. Ali takva je situacija , Plenković ima tanku većinu, koalicijski partneri su ga počeli ucjenjivati", odgovorio je Grmoja.

Zekanović: 'Ja sam temperamentni Dalmatinac'

Zekanovića je pitala kako to da je odlučio podebljati većinu premijeru kojega je nazvao "notornim i patološkim lažljivcem".

"Već ste me jedanput pokušali na takav način difamirati", uzvratio je Zekanović, na što mu je voditeljica rekla da je to doslovan citat onoga što je on izrekao. On joj je odgovorio da je time pokazala da je u startu na strani Grmoje. "Na strani činjenica", ispravila ga je voditeljica, na što je Zekanović rekao: "Nisam rekao da nije činjenica."

"Ja sam temperamentni Dalmatinac i kao što temperamentno napadam kolegu Grmoju, napadao sam i premijera Plenkovića. Međutim, kada imam odlučiti između ravnozemljaša, između notorne ljevice, između prosvjeda gdje se nose Molotovljevi kokteli i strane razuma, a to je Andrej Plenković, izabrat ću Andreja Plenkovića, sviđalo se to kome ili ne."