ZEKANOVIĆ SE JAVIO IZ KARANTENE, OPISAO SVOJE SIMPTOME, A ONDA OPLEO PO STOŽERU: ‘Napavili su tisuću i jednu pogrešku’

‘Nije me pobijedio koronavirus, ja pobjeđujem njega’

Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik iz Hrasta, danas je na Facebooku objavio video u kojem je rekao da je obolio od Covida-19. Opisao je kako se osjeća te koje simptome ima, no obratio se i Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Točnije, kritizirao je Stožer.

“Nije me pobijedio koronavirus, ja pobjeđujem njega. Imam simptome i to je bio razlog odlaska na testiranje. Svatko tko dobije koronavirus neće ga pomiješati s gripom ili virozom, drugačija je bolest, barem je tako u mojem slučaju. To je posebna, čudnovata bolest. Blaži su simptomi – izostanak njuha, što je vrlo neugodno jer izostaje i okus. Temperatura, jedna opća malaksalost, bol u zglobovima i jedan simptom koji je kod mene bio izraženiji – jedna opća smetenost – to je korona, barem što se mene tiče”, rekao je Zekanović u videu i dodao kako nitko u njegovoj blizini nije obolio, ali da postoje ljudi u njegovoj okolini koji su nakon testa pozitivni.

Istaknuo je da je “koronavirus tu i da postoji” pa dodao: “Na svu sreću, virus nije toliko jak kako smo u početku mislili. Vjerojatno je oslabio.”

Kritičan je prema Stožeru

“Ako pogledamo ono što Stožer civilne zaštite radi, to je jedno tijelo koje je dobilo mandat na jedan čudnovat način i koje danas upravlja Hrvatskom. Ne upravlja toliko ni Vlada ni Hrvatski sabor uopće. Upravlja Božinović, Beroš i Capak, oni upravljaju hrvatskom državom, ima tisuću i jedna pogreška koju je napravilo to tijelo.

“Radi se o brojnim pogreškama, brojnim manipulacijama i na njih treba ukazivati. Neću reći da je sve što su oni napravili krivo i loše, ali ću ustvrditi da Stožer, pod pokroviteljstvom Andreja Plenkovića, itekako koristi korona-krizu da bi postigao neke svoje političke ciljeve”, naveo je Zekanović u videu.

Zekanović je rekao da se “ne smije zaboraviti da je Hrvatska ušla u karantenu tek par sati nakon što su završili izbori u HDZ-u” i “da su mjere ukinute u trenutku kada je Plenković mislio da može pobijediti na izborima”. Dodaje da mu je “procjena bila dobra”.

‘Gospodarska kriza je pala u drugi plan’

“Postoji očita manipulacija te da je gospodarska kriza pala u drugi plan. Kriza u koju ulazimo je nikad veća. Problem je što Europska unija više ne funkcionira. To je teorija zavjere koja itekako postoji”, rekao je Zekanović u Facebook vidu i poručio da je dobro.

Za kraj je poručio da je dobro.

