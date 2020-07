ZEKANOVIĆ PROZVAO VLADU JER JE PREŠUTJELA POVEĆANJE ČLANARINE ZA EU: ‘Ubuduće ćemo plaćati 115 milijuna eura više’

Nitko nije izgovorio ni riječ da će Hrvatska od dosadašnjih 495 milijuna eura u sljedećem razdoblju plaćati članarinu u visini od minimalno 650 milijuna eura, 155 milijuna eura više nego danas, ustvrdio je Zekanović

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u petak je upozorio da ni premijer Andrej Plenković ni ministar financija Zdravko Marić nisu izvijestili da će Hrvatska ubuduće morati plaćati 115 milijuna eura veću godišnju članarinu Europskoj uniji, odnosno, 650 milijuna eura.

Hrvoje Zekanović je upozorio da o povećanju hrvatske članarine u EU nismo čuli ni riječ od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića ni od ministra financija Zdravka Marića, iako su danima detaljno izvještavali zastupnike o zbivanjima u EU i kreditima koje dižemo.

Nitko nije izgovorio ni riječ da će Hrvatska od dosadašnjih 495 milijuna eura u sljedećem razdoblju plaćati članarinu u visini od minimalno 650 milijuna eura, 155 milijuna eura više nego danas, ustvrdio je Zekanović.

‘Ne postoji prihodovna strana’

Skrenuo je pažnju i na problem nabavljanja novca od strane EU, odnosno, svih njezinih članica te da ne znamo način na koji će se vraćati taj novac i ne postoji razrađena prihodovna strana.

Svaki kredit koji dižemo, moramo vratiti, pa tako i kredit koji diže EU morat će vraćati zemlje članice kroz svoje proračune i nekakvim zajedničkim financiranjem. Stoga sam ponudio rješenje koje nije moje rješenje nego mi ga je izgovorio ministar Marić u četiri oka, a zapravo je prijedlog Francuske i Emmanuela Macrona, a riječ je o uvođenju tzv. digitalnog poreza kojim on misli oporezivati Google i ostale providere, pojasnio je Zekanović svoju jučerašnju ideju o “oporezivanju interneta”.

Hoće li od toga što biti, nitko ništa ne govori, a postoji i ideja uvođenja paneuropskog poreza koji bi oporezivao hrvatske građane i poduzetništvo, a to ne valja i Hrvatski suverenisti se tome protive, istaknuo je.

Vlada i Plenković skrivaju istinu o tome da ćemo se i sami morati dodatno zadužiti da vratimo te kredite koji jesu povoljni, ali moramo ih vratiti te da taj novac nije poklonjen, rekao je Zekanović.

‘Nitko ne govori tko je odgovoran za minus’

Marijan Pavliček istaknuo je da je ministar Marić rekao da će minus u proračunu biti 25 milijardi kuna, a nitko ne govori tko je suodgovoran za taj minus, je li koncepcija da država stane na dva mjeseca bila dobra ili ne.

Danas imamo pet do šest puta više zaraženih nego prije četiri mjeseca i društvo funkcionira, znači, očigledno su u međuvremenu prešli na švedski model i nitko neće snositi odgovornost za očito krive procjene prije četiri mjeseca kada smo doslovno zatvorili cijelu državu pa stvorio minus od 25 milijardi kuna, napomenuo je Pavliček.

Novac koji ćemo dobiti od EU neće doći u kamionima na Trg bana Jelačića i biti ubrizgan u državni proračun nego će se hrvatski građani, institucije i trgovačka društva morati izboriti za taj novac, ali to znači, što se cijelo vrijeme prešućivalo da će Hrvatska godišnje uplaćivati milijardu kuna više u europski proračun. Je li to taj moderni hrvatski suverenizam kojim se cijelo vrijeme hvali premijer Plenković i jesmo li mi uopće u pravom smislu riječi suverena država, zapitao je Pavliček.

Ako je u pitanju moderni suverenizam, zašto onda nije bio u stanju riješiti pitanje granica 20 godina od Domovinskog rata, pitanje nestalih i je li moderni suverenizam kada već danima moli koalicijskog partnera da dođe na obljetnicu najveličanstvenije vojne akcije Oluja, naglasio je.

‘Borit ćemo se protiv kvazisuverenizma’

Dodao je da će se Hrvatski suverenisti boriti protiv takvog kvazisuverenizma koji propagira Plenković.

Komentirajući dolazak potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Knin, Zekanović je rekao da oni koji razmišljaju imaju li želudac za to ili ne, neka ne dolaze jer, napomenuo je, nama trebaju ljudi sa srcem u Kninu, a ne ljudi sa želucem.

Željko Sačić ustvrdio je da odlazak potpredsjednika Vlade Tome Medveda u Grubore i povezivanje jednog izoliranog, presuđenog zločina koji je za svaku osudu s Olujom je akt potpunog priznavanja pobjede velikosrpskog agresora, tada ratnog, a sada mirnog, Vučića i Pupovca.

Takvu odluku Plenković može donijeti ili iz dubokog neznanja ili iz duboke neodgovornosti ili iz nacionalne izdaje, smatra Sačić. To su sulude stvari, to je nedopustivo, to je sramotno i veleizdajnički, zaključio je.