ZEKANOVIĆ POZVAO DOMOVINSKI POKRET I MOST NA SURADNJU NA LOKALNIM IZBORIMA: ‘Razbijmo duopol i promijenimo Hrvatsku’

Ustvrdio je da svi izbori posljednjih desetljeća dokazuju kako zbog razjedinjenosti suverenističko-kršćanskih opcija na izborima velik broj glasova propada jer se raspoređuje na nekoliko kandidata

Čelnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović pozvao je u utorak sve suverenističko-kršćanske opcije na zajednički nastup na lokalnim izborima i pozvao Domovinski pokret i Most da u zajedništvu razbiju duopol HDZ-a i SDP-a i izmijene Hrvatsku, a na dogovor apelira i Miroslav Škoro.

“Hrvatski suverenisti su uvijek bili i uvijek će biti za zajedništvo na našem dijelu političkog spektra jer samo udruženi možemo razbiti duopol HDZ-a i SDP-a zbog kojeg Hrvatska desetljećima stagnira, poručio je Zekanović na konferenciji za novinare, istaknuvši da su u njegovoj stranci spremni staviti kvalitetu svojih kandidata i osobne ambicije u službu zajedništva, jer, kaže, samo zajednički možemo mijenjati Hrvatsku na bolje.

Ustvrdio je da svi izbori posljednjih desetljeća dokazuju kako zbog razjedinjenosti suverenističko-kršćanskih opcija na izborima velik broj glasova propada jer se raspoređuje na nekoliko kandidata.

Zajedno možemo promijeniti Hrvatsku

“Posljednje tri godine ponavljam kako zajedništvo nema alternative. Jasno da svi znamo da imamo kvalitetne kandidate i to trebamo koristiti kao naše zajedničko bogatstvo u interesu svih birača u našem dijelu političkog spektra. Kao ozbiljna stranka s četiri saborska mandata mi se uvijek spremamo za samostalan izlazak na izbore i imamo odlične kandidate, što se vidjelo i na posljednjim parlamentarnim izborima na kojima su naši kandidati osvojili puno preferencijalnih glasova”, istaknuo je Zekanović.

Vrijeme je da ‘ja’ zamijenimo s ‘mi’ i na prvo mjesto stavimo naše birače i boljitak Hrvatske, dodao je.

“Zato potpuno otvoreno pozivamo Domovinski pokret, Most i sve stranke sličnog profila da idemo zajedno na izbore. Dijelimo iste temeljne vrijednosti i samo zajedničkim izlascima na izbore možemo okupiti naše birače, konačno razbiti duopol HDZ-a i SDP-a i izmijeniti Hrvatsku. Siguran sam da je našim biračima dosta podjela, prepucavanja i prebacivanja odgovornosti na druge. Naši birači dali su nam mandate u Saboru, ali ni mi, ni Domovinski pokret ni Most samostalno ne možemo promijeniti u Hrvatsku. Zajedno to možemo napraviti“, poručio je Zekanović

Do lokalnih izbora je nešto više od pet mjeseci i zato pozivam sve suverenističke i kršćanske političke opcije, a posebice parlamentarne stranke Domovinski pokret i Most, da što prije sjednemo zajedno za stol, ostavimo naša ega i osobne ambicije sa strane i na prvo mjesto stavimo interese naših birača, jer samo zbog njih smo svi tu, zaključio je.

‘JA ZNAM IZ NIČEGA NAPRAVITI NEŠTO’: Škoro sada kaže da je spreman kandidirati se za gradonačelnika Zagreba

Zekanović, kao i lider Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, vjeruje da je još moguć dogovor suverenističkih opcija iako je Most već istaknuo kandidaturu Zvonimira Troskota za gradonačelnika Zagreba. Međutim, požalio se da za sada komuniciraju preko medija jer još nemaju izravne razgovore o suradnji.

“Iako i iz Mosta i Domovinskog pokreta nagovještavaju da će ići samostalno, mislim da je ovo tek početak, izbori su za pet mjeseci i imamo vremena sjesti za stol i dogovoriti se”, uvjeren je Zekanović, dodavši da njegova stranka za sada nema kandidata za gradonačelnika Zagreba. Razgovaramo s nekim ljudima, pripremamo se, ali spremni smo prije svega na zajedništvo, dodao je.

“Nama je zajedništvo imperativ, a ne kandidati i mi nigdje nećemo nijednog svog kandidata a priori gurati, a volio bih da jednako postupaju stranke s naše strane političkog spektra”, odgovorio je na pitanje bi li podržali Škoru ili Troskota za gradonačelnika Zagreba, dodavši da ne misli da su oni loši kandidati, ali da imperativ mora biti na zajedništvu. S konsenzusom mi možemo postaviti gradonačelnika Zagreba, smatra Zekanović, napomenuvši da je riječ o zajedništvu za sljedeći izborni ciklus.

Škoro spreman ići za gradonačelnika

Škoro je za N1 televiziju izjavio da je spreman razgovarati i s Mostom i sa Suverenistima i drugima da nađu zajedničkog kvalitetnog kandidata i suprotstave Bandiću i ljevici. “Ja sam spreman ići za gradonačelnika, ne bih se bavio politikom da nisam, znam iz ničega napraviti nešto, ali smatram da moramo sjesti, dogovoriti se i vidjeti tko je najbolja osoba”, kazao je.

Smatra da je Most izborom Troskota “napravio hop prije nego što je skočio”. “I dalje mislim da moramo sjesti i razgovarati. Mislim da je Troskot kvalitetan čovjek, ali s obzirom na njegov background, mislim da nije najreprezentativnija osoba iz Mosta. Nino Raspudić bi bio kvalitetnije rješenje”, dodao je, istaknuvši da ih je više puta zvao na razgovor, no zasad se nisu odazvali. Ipak vjeruje da još ima vremena za dogovor.

“Suverenisti su također napravili hop i izašli sa svojim potencijalnim kandidatom, ali ja to držim prvim mačićima kada su u pitanju lokalni izbori. Vjerujem da će doći do razgovora jer je to interes, spremni smo na zajedništvo”, apelirao je i Škoro, uz poruku svima da sjednu zajedno jer ‘duopol će nas odvesti u katastrofu’.