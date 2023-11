I prije prave rasprave, odnosno kroz zahtjeve za stankom, saborska oporba u utorak se obrušila na Vladin prijedlog državnoga proračuna kojega u Hrvatskom saboru ove godine brani premijer Andrej Plenković.

Oporba, uz ostalo, tvrdi da je proračun predizborni, da je nerealan, tvrdi da značajno raste državna potrošnja, a da to ne prati rast plaća i mirovina, iz HDZ-a sve to odbacuju.

Ovaj državni proračun vodi računa i o stanovništvu i o gospodarstvu, kazala je Grozdana Perić (HDZ), ističući da planirani rast BDP-a govori da rastemo brže od prosjeka EU-a. Kroz proračun se vidi da Vlada vodi računa o zaposlenima, o umirovljenicima, o socijalnim potrebama, naglasila je.

Petrov: Scenarij nadrealnog filma

Božo Petrov (Most) ističe pak da „nešto“ što se predstavlja kao proračun više sliči na scenarij nadrealnog filma. Iduće godine trošite četiri milijarde eura više nego ove, 10 milijardi više nego prošle, ustvrdio je i upitao zašto?

Postoji li neki krucijalnu projekt ili svjedočimo predizbornoj pirotehnici, puno vatrometa, helikopterskog novca, „posudi lovu, kupi glasove, lovu će vraćati netko drugi“, izjavio je i zaključio da sve izgleda poput loše izrežiranog filma u kojem svi znamo kraj.

I Peđa Grbin (SDP) ističe da neke brojke u proračunu "bodu u oči". Ovaj je proračun, u odnosu na onaj iz 2016., dvostruko veći, a istovremeno plaće su rasle za pola, mirovine za manje od pola, kazao je i dodao kako je proračun rastao dvostruko brže nego novac koji ide radnicima i umirovljenicima.

Reći da je ovo predizborni proračun nije dovoljno, ovo je kao predizborni proračun Ive Sanadera iz 2009. ali na steroidima, ustvrdio je Grbin i izazvao reakciju vladajućih.

Zekanović: Tražit ću 100 tisuća eura za popravak

Da je Grbin predlagao proračun u njemu bi vjerojatno bila stavka za štrik, uzvratio je Hrvoje Zekanović (HDS), najavivši kako će amandmanom tražiti da država izdvoji 100 tisuća eura da se obnovi saborski inventar koji je oporba uništila lupanjem po klupama.

Vi ste jedna sveopća neznalica, u nedostatku argumenata naričete nad ovim sadržajnim proračunom, poručila je Grbinu Majda Burić (HDZ).

Marijana Pavličeka (HS) brine proračunski minus od 4,1 milijardu eura. Potrošit ćete 30 milijardi kuna više nego ćete uprihodovati, to znači da ćete svaki dan potrošiti 11 milijuna eura više nego zaradite i tako 365 dana, kazao je i zaključio kako je činjenica da prihodi rastu kao nikad do sada, a rashodi, neviđeno do sada.

Sandra Benčić (Možemo) ne smatra da je deficit problem sam po sebi, odnosno ne bi bio sporan kad bi se koristio za ulaganja potrebna kako bi kroz četiri-pet godina uspjeli uloviti prosjek EU-a u ključnim indikatorima razvoja, a posebno u kvaliteti života.

Smeta joj i što se iz predloženog proračuna ne vide ulaganja u javno stanovanje, u energetsku obnovu privatnih kuća, u solarizaciju, u potrebe reforme obrazovanja, zdravstva, pravosudnog sustava.

Zastupnici amandmane na predloženi proračun mogu podnositi do kraja rasprave, Sabor će se o njima izjašnjavati idući utorak, 28. studenoga, a o samom proračunu glasovati u četvrtak, 30. studenoga.

