ZEKANOVIĆ O REZULTATIMA IZLAZNIH ANKETA, ALI I PODRŠCI PLENKOVIĆU: ‘Garantiram za sve koje sam predložio da neće biti iskakanja’

Iznenađuje ga dobar rezultat HDZ-a

Hrvoje Zekanović za N1 komentirao je izlazne ankete prema kojima Domovinski pokret osvaja 16 mandata. „Siguran sam da će rezultat biti puno bolji, no kada bi ostalo na 16, bit ću zadovoljan“, rekao je.

“Dokazali smo da ljudi prepoznaju naš rad i svim biračima zahvaljujem. Iznenađuje me dobar rezultat HDZ-a no to su izlazne ankete i siguran sam da će oni biti lošiji kako vrijeme bude prolazilo. Loš rezultat HDZ-a je jer je SDP-u uzeo dio birača. Hrvatski suverenisti s Domovinskom pokretom su za zajedništvo, to je čvrsto. Osobno garantiram za sve koje sam predložio da neće biti iskakanja. Mi stojimo pri našim uvjetima, ništa se nije promijenilo, a s kime ćemo pregovarati, znat ćemo sutra kada sjednemo za stol”, komentirao je Zekanović.