Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (47), donedavni predsjednik Kluba Hrvatskih Suverenista, gostovao je u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2" gdje je govorio o izbacivanju iz stranke, svojim stavovima o cijepljenju te može li biti nova podrška HDZ-u.

Na početku se osvrnuo na izbacivanje iz Hrvatskih Suverenista i o tome je li razmišljao da će nakon njegova govora u Saboru doći do ovakvog scenarija. "Nisam o tome razmišljao. Stvarno nisam planirao da taj govor bude toliko snažan. To je bila jedna tema koja me dugo mučila pa sam je možda izgovorio na jedan logičan način s obzirom na svoje stanje kako sam se osjećao", kazao je Zekanović za HRT.

'Moj stav je oduvijek isti'

"Mnogo puta smo i formalno i neformalno u Klubu i stranci razgovarali o tome i zapravo je bio zaključak da nećemo o tome. Ali, o ključnim stvarima se mora razgovarati. One nebitne stvari možemo staviti pod tepih i preskočiti. Jednostavno, koliko god smo mi to ignorirali, odnosno koliko god sam ja pokušao o tome ne govoriti i ne kazati eksplicitno svoj stav koji je bio oduvijek ovako kako sam rekao, to se gomilalo. U jednom trenutku, nakon što su moji kolege više puta sa saborske govornice govorili na suprotan način od mene, uzeo sam si za pravo da u svoje osobno ime kažem ono što mislim da je ispravno", poručio je.

Zekanović je, upitan je li možda inscenirao izlazak iz strane zbog toga što prije nekoliko mjeseci nije odabran za predsjednika Suverenista i ne slaže se s predsjednikom Marijanom Pavličekom, kazao da to nije istinito te da o svojim kolegama iz stranke neće loše govoriti. "Vidio sam da su oni pustili nekakve objave koje možda nisu baš korektne, ali ja sam s kolegom Pavličekom dobro surađivao. Bio je naš dogovor da ćemo se zamijeniti, da on bude supredsjednik, a ja predsjednik i tako je i bilo. Isto kao što je bio dogovor da ću ostati na mjestu predsjednika Kluba, a evo - nisam", kazao je.

'Mi smo trenutno u ratu'

Komentirao je zatim i svoj govor iz sabornice, gdje je svoje kolege prozvao da se mogu "sramiti jer ne pozivaju ljude na cijepljenje". "Svaki čovjek koji ima neku istaknutu poziciju u društvu, bilo gdje da se nalazi, ljudi ga slušaju, vjeruju mu. Bez obzira bio ti lijevo ili desno... Mi smo trenutno u ratu, ja tako doživljavam ovu priču, i smatram da se moramo koristiti jedinim oružjem koje nam je na raspolaganju", rekao je. Jedino oružje, osim lockdowna i mjera koje nisu popularne, nastavio je Zekanović, je cjepivo.

"Uvijek naglašavam, to nije savršeno oružje, ali je jedino koje nam je na raspolaganju. Ako mi kao odgovorni političari u 2022. godini nećemo shvatiti da je cjepivo jedno možda od najvažnijih dostignuća suvremene medicine i ako nećemo pozvati ljude na cijepljenje kao jedini instrument koji imamo u borbi protiv epidemije... E, onda smo pogriješili.

Imamo ljude koji su zbog medija povjerovali u nešto drugo, ne vjeruju više u cijepljenje. Oni misle da je cjepivo neki pripravak kojim će se čipirati. Imamo drugu kategoriju koji vjeruju u cjepivo i zagovaraju ga. Imamo i treću skupinu, oni znaju da je cjepivo u redu i da se cijepljenjem možemo adekvatno boriti protiv pandemije, a nikada iz svojih usta neće izgovoriti dvije čarobne riječi: 'cijepite se'. Pozivam ih još jednom da preispitaju svoj stav. Ne radi se ovdje o covid potvrdama, stožerokraciji. Ja sam tu također sličnog stava koji imaju i oni. Ovdje se radi o cijepljenju", kazao je Zekanović dodajući da u onom trenutku kad oni pozovu na cijepljenje mogu ići korak dalje.

"Sve ostalo je zapravo pokušaj dobivanja jeftinih političkih bodova na račun rata u kojem se nalazimo", dodao je Zekanović.

'Ovo što se meni dogodilo ući će u anale svjetske politike '

Kazao je da se smatra političarem "desnog kalupa" te da je HDZ desniji od MOST-a. Na idućim izborima im ne prognozira dobar prolaz.

"Postoji jedna stigma desnice, desnica se stalno pokušava staviti u kalup ravnozemljaštva. Krovni je pojam za "kockoglavost", krezubost i sve ono nazadno. I sami smo krivi zbog toga. Činjenica je da se dvije, tri najjače desne stranke danas ne mogu dogovoriti oko znanstvene činjenice o cijepljenju i pozvati na cijepljenje", kazao je. "Ovo što se meni dogodilo, mislim da će ući u anale svjetske politike", poručio je i potom upitao voditelja zna li da je ikad igdje itko izbačen iz stranke zbog toga što je zagovarao cijepljenje.

"Mijenjali su teze. Govorili su mi da sam griješio jer sam govorio o zdravstvenom stanju kolega, a kasnije su i sami to govorili", kazao je i pojasnio glavni razlog njegova izbacivanja iz stranke i zašto ga MOST "ne voli".

Osvrnuo se i na izjave Ladislava Iličića i kazao da se za razliku od njega ne informira na društvenim mrežama već kod ljudi kojima vjeruje. "Mi smo organizirano društvo. Imamo ministarstvo, ministra, liječnike, ravnatelje klinika i prijatelje epidemiologe. Možemo npr. preispitivati mjere, od kojih neke smatram nelogičnima", kazao je.

Kazao je da njegovo preboljenje covida i osobno iskustvo nije razlog zašto iznosi svoje stavove o cijepljenju, ali je, kazao je, sigurno i ono izgradilo priču.

Naglasio je da se mora postaviti pitanje zašto danas u Hrvatskoj ima 10-15 posto ljudi koji uopće ne vjeruju u sustav i kaže da njihov broj raste svaki dan.

Podsjetimo, Zekanović je tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti prozvao svoje kolege, istomišljenike s desne strane političkog spektra zbog - necijepljenja. "Zbog vas i vašeg stava, i umanjivanja važnosti cijepljenja, ljudi završavaju na respiratoru, sramite se", rekao je Zekanović i tom prilikom otkrio da je "jedini od 24 zastupnika desnije od HDZ-a koji se cijepio".

Ta ga je izjava koštala pozicije u Hrvatskim Suverenistima koji su ga brzo nakon izrečena stava isključili iz stranke jer je nedopustivo, kako smatra predsjedništvo HS-a, da predsjednik kluba, bez prethodnog usuglašavanja stajališta "i na iznenađenje ostalih kolega iz kluba", iznosi osobne opservacije.