ZEKANOVIĆ I SAČIĆ ŠOKIRANI: ‘Izjednačavanjem sa zločinom u Gruborima Vlada omalovažava Oluju’

‘Za nas je Oluja veličanstvena vojno-redarstvena akcija koja se nipošto ne smije dovoditi u bilo kakav kontekst s bilo čim’, poručio je čelnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović

Hrvatski suverenisti poručili su u srijedu da su šokirani i zgroženi Vladinim izjednačavanjem veličanstvene vojno-redarstvene akcije Oluja s pojedinačnim zločinima nad srpskim civilima u Gruborima te su istaknuli da Vlada time omalovažava Oluju.

“Za nas je Oluja veličanstvena vojno-redarstvena akcija koja se nipošto ne smije dovoditi u bilo kakav kontekst s bilo čim. Riječ je o najvećoj pobjedi Hrvatske vojske u povijesti i nijedna vojska ni država na svijetu ne dopuštaju da se ovakve velike bitke i veliki dani za državu omalovažavaju na način kako se to događa u Hrvatskoj”, poručio je na konferenciji za novinare čelnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović.

‘Neshvatljivo i nedopustivo’

Zastupnik Željko Sačić, u vrijeme Oluje načelnik stožera Specijalne policije, naglasio je da su “šokirani i zgroženi najavom i stavom da netko u Vladi s koalicijskim partnerom SDSS-om i pomišlja izjednačiti i dovoditi u vezu svečanost veličanstvene akcije Oluja s izoliranim, pojedinačnim i za svaku osudu, čak i procesuiranim i presuđenim, peterostrukim ubojstvom srpskih civila u selu Grubori”.

Neshvatljivo je i nedopustivo dovoditi u vezu veličanstvenu Oluju s takvim izoliranim slučajem i blatiti svetost i čistoću žrtve koju smo svi podnijeli, oslobađajući nakon petogodišnje velikosrpske, četničke okupacije svoj hrvatski prostor i ostvarajući slobodu svom hrvatskom narodu, poručio je Sačić.

‘Hrvatska Vlado, osvijesti se!’

Po njegovim riječima, to je isto kao kada bi se netko usudio na dan veličanstvene ruske pobjede nad Hitlerovim fašističkim snagama u velikom vojnom mimohodu Putinu spočitnuti da mora poslati neku delegaciju koja će se pokloniti žrtvama silovanja ruskih vojnika u Berlinu.

“Hrvatska Vlado, osvijesti se. Izabrana si da vodiš hrvatski narod, ponašaj se odgovorno. Mi, žrtve i heroji i živi i mrtvi, vas obvezujemo da ne blatite veličanstvo VRO Oluja. A svaki pijetet zaslužuju žrtve koje su pritom nesvjesno, svjesno, neplanirano, izolirano počinili u svojoj protupravnosti neki od hrvatskih vojnika, ali zato su tu pravosudna tijela i sudovi da to procesuiraju. No, to ne može nikada i nikako biti dovedeno u vezu sa značajem operacije Oluja”, apelira Sačić.

Miloševiću poručili: ‘Ako je tako, nemoj dolaziti u Knin’

Dodaje da su zgroženi i uvredljivim, duboko ponižavajućim, iskazom aktualnog potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića koji kaže da će doći na proslavu u Knin, ali da za to treba imati želudac.

“Ako je tako, nemoj dolaziti, nemoj nas vrijeđati, već samim činom ste omalovažili žrtve. Prije nego što dođete u Knin, preporučio bih vam da obilježite svih 150 masovnih grobnica koje su vaši sada abolirani i iz SDSS-a i sada aktualni sunarodnjaci počinili na štetu hrvatskog naroda”, kazao je Sačić.

