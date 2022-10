Na današnjoj sjednici Antikorupcijskog vijeća nisu došli vladajući HDZ-ovci, već samo oporba. Tamo je USKOK-ov osumnjičenik Dragan Kovačević svjedočio o ulozi Plenkovića i Ćorića. U raspravi je sudjelovao i Hrvoje Zekanović koji je bio uključen u konflikt s Nikolom Grmojom.

"Vi ste povrijedili poslovnik već deset puta. Budite demokratski raspoloženi. Nećete me se riješiti", rekao je Zekanović Grmoji. Grmoja je na to rekao da je najbolje da ga se HDZ riješi, a Zekanović mu je na to odgovorio: "Najbolje je da te se mater i ćaća riješe."

Kasnije se ponovno zaiskrilo između ovih dvojice, a Zekanović je poručio: "Uživajte u igraonici Nikole Grmoje", pa se ustao i izašao van.