ZDS BI I DALJE MOGAO BITI KAŽNJIV, ČAK I U PJESMI: Poznata odvjetnica objasnila što bi se moglo dogoditi ako ga netko uzvikne na utakmici

Stručnjaci tumače odluku Visokog prekršajnog suda prema kojoj je Thompsonu dozvoljeno uzvikivati ZDS u Čavoglavama

Nakon što su suci Visokog prekršajnog suda donijeli odluku kako pjevač Marko Perković Thompson smije uzvikivati poklič “Za dom spremni” na početku svoje pjesme Čavoglave te kako se tu ne radi o prekršaju, reakcije se ne smiruju.

Danas je priopćenjem reagirao i Ustavni sud. “U odnosu na pozdrav “Za dom spremni”, Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske”, navodi se, uz ostalo, u priopćenju koje potpisuje predsjednik tog suda Miroslav Šeparović.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić je za Večernji list komentirala odluku sudaca Visokog prekršajnog suda kazavši se radi o “šizofrenoj odluci bipolarnog karaktera”. Njen kolega Mato Palić kazao je kako se radi o protuustavnoj odluci – oboje su komentare dali prije nego što se Ustavni sud oglasio priopćenjem.

“Visoki prekršajni sud tim je stajalištem, koje je obvezujuće za sve suce toga suda u svakom budućem žalbenom postupku pred tim sudom, zapravo abolirao taj pozdrav. U kontekstu da nije riječ o prekršaju, a je li riječ o nečem drugome, o tome se nisu očitovali. Je li kazneno djelo u pitanju, to se iz odluke ne vidi. No, to je tumačenje protuustavno prvenstveno iz razloga što ustavni zakon o Ustavnom sudu RH sadrži odredbu prema kojoj su odluke i rješenja Ustavnoga suda obvezujuće za sve i svakoga, uključujući i državna tijela, a sudovi, pa i visoki prekršajni sudovi, državna su tijela.

Posljedica je da Ustavni sud više neće imati prilike o tome odlučivati u tom kontekstu kojem su oni dali zeleno svjetlo za pjesmu koja sadrži protuustavnu rečenicu. Ako netko kaže “za dom spremni” na javnome mjestu, on bi mogao biti sankcioniran, ali kada je riječ o pjesmi “Bojna Čavoglave”, sada je može pjevati bilo Thompson bilo netko drugi. Ako je to logično i održivo, onda ja ništa o pravu ne znam”, kazao je Palić Večernjem listu.

Posao za politiku, ne suce

Odvjetnica Vesna Alaburić, koja je također govorila prije očitovanja Ustavnog suda, ne slaže se kako je ova odluka protuustavna i kaže kako Ustav ne uređuje situaciju na koju se odnosio ovaj postupak. “Činjenica je da ne postoji propis koji bi upotrebu “ZDS-a” zabranio u svim situacijama, a sam uzvik nije dovoljan da bi netko bio sankcioniran”, kazala je Alaburić za Večernji.

Kaže kako Thompson ne narušava nečiji mir kada na koncertu zapjeva pjesmu koja se pjeva već 30 godina. No, smatra kako se ZDS na utakmicama može prekršajno goniti čak i kada je u okviru Thompsonove pjesme prema Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima koji zabranjuje pjevanje pjesama koje potiču mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti.

“Jednom zauvijek moramo shvatiti da, ako “ZDS” želimo zabraniti u svim okolnostima, to možemo učiniti jedino zakonom, a to je stvar politike, a ne sudaca. Ustav ovdje nije izravno primjenjiv i suci su se primarno morali držati načela zakonitosti, što su i učinili”, kazala je Alaburić.

