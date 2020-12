ZDRAVSTVENI DJELATNICI IZ COVID-BOLNICA NEUGODNO IZNENAĐENI PLAĆOM ZA STUDENI: ‘To je ponižavajuće’

‘U većini hrvatskih bolnica nije isplaćen dodatak za rad s covid-pacijentima’, kazala je dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika

Većina zdravstvenih djelatnika koji rade s pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 ovih su dana primili plaću za studeni, ali bez obećanog dodatka od 10 posto. Djelatnici Kliničke bolnice Dubrava, jedine covid-bolnice u Hrvatskoj, potvrdili su za Index.hr da nisu dobili taj dodatak na plaću te da im je obećano kako će im dodaci za studeni i prosinac biti isplaćeni u siječnju. A kad ga dobiju iznosit će u prosjeku oko 500 kuna.

“U većini hrvatskih bolnica nije isplaćen dodatak za rad s covid-pacijentima. Nije isplaćen ni onima iz KB Merkur i bolnice u Klaićevoj koji su otišli raditi u KB Dubravu. Nije isplaćen ni u sisačkoj bolnici, osječkoj također, pa tako ni u Slavonskom Brodu. Većina bolnica nije isplatila nikakav dodatak na plaću. U Sloveniji su istovremeno dali 60 posto svom medicinskom osoblju koje radi na intenzivnim covid-odjelima gdje su najteži pacijenti na respiratorima, dok su 30 posto isplatili onima koji rade na covid-odjelima gdje nisu pacijenti na respiratorima, a 10 posto dobili su svi medicinski djelatnici u sustavu”, kazala je za Index dr. Ivana Šmit iz Opće bolnice Sisak te predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Dr. Šmit smatra da je Vlada iskoristila medicinske djelatnike za svoj PR.

“Isto tako treba naglasiti kako će tih 10 posto dodatka na plaću dobiti samo oni koji su premješteni na covid-odjele iako svi mi radimo s covid-pacijentima. Uz to će svi ti s covid-odjela u stvari dobiti manju plaću jer inače rade prekovremene sate čime im se plaća uvećava do 20 posto. A sada su, pogotovo u KB Dubrava, stavili ljude u smjene na osnovnu satnicu od 40 sati tjedno pa će im automatski biti manja plaća od njihove uobičajene. I sada će ti ljudi koji imaju izuzetno težak posao, ali rade manje sati od uobičajenih, imati manju plaću”, dodala je dr. Šmit.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara Mario Gazić kaže da će većini dodatak za studeni biti isplaćen u siječnju s plaćom za prosinac.

“Većini će biti tako jer su neki obračuni već bili prije ove odluke Vlade. Neke ustanove koje nisu napravile obračun u to vrijeme i nisu do tog vremena isplatile plaće, one su uspjele isplatiti dodatak od 10 posto, računali su po danima koje je medicinsko osoblje provelo u covidu. Ako netko smatra da je zakinut, uvijek se može obratiti sindikatu ili upravi”, kazao je Gazić za Index.

Neki pak zdravstveni radnici kojima je isplaćen dodatak za studeni u iznosu od petstotinjak kuna, smatraju taj iznos ponižavajućim.

“Trebali smo dobiti mizernih 10 posto dodatka, da bismo dobili pet posto, što je još uz sve to oporezivo. Dakle, cifre se kreću od nekoliko ponižavajućih desetaka kuna do nekoliko stotina, najviše 500-injak kuna liječnicima u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Stvarno su prepoznali mukotrpan rad i trud, padanje s nogu zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika svih ovih mjeseci. S time da su mnogi pod ogromnim stresom jer je masa ljudi mobilizirana, pogotovo medicinske sestre i tehničari, s lakših na teška radna mjesta za koja nisu educirani, a vremena više nema i sustav je u potpunom kaosu”, kazali su za Index neki od njih.

