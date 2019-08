ZDRAVKO MARIĆ PRIKLJUČIO SE PREGOVORIMA SA SINDIKATIMA U ZDRAVSTVU: ‘Dobio sam poziv da dođem i da čujem i jednu i drugu stranu’

Na sastanak sa sindikatima u zdravstvu stigao je i ministar financija Zdravko Marić, koji je rekao kako ne može zanemariti zdravstveni sustav, ali ni financije

Pregovarački odbori Vlade i sindikata u zdravstvu sastali su se jutros u Ministarstvu zdravstva kako bi započeli pregovore o povećanju plaća, nakon što Vlada nije prihvatila povećanje od četiri posto koje je bilo dogovoreno tijekom kolektivnih pregovora u srpnju. Ministar zdravstva Milan Kujundžić se u izjavi za N1 ponovno zahvalio sindikatima što nisu krenuli u štrajk u vrijeme turističke sezone te ih moli za strpljenje. Kaže kako će tražiti odgodu i ići na sastanak s premijerom te da bi sve trebalo biti riješeno za nekoliko tjedana.

“Ja sam više puta rekao da su sindikati bili maksimalno korektni u pregovorima i skromni i mislim da će ova vlada i narod naći četiri posto da bi zadržali liječnike, sestre i druge djelatnike u zdravstvu u Hrvatskoj”, rekao je ministar i dodao: “Za razumjeti je posebno ministra financija koji muku muči zadržati rejting i zatvoriti financijsku konstrukciju, ali život je puno više od običnih financija, a zdravlje je iznad svega. Vjerujem da će i premijer i ministar podržati ovo.”

KUJUNDŽIĆ O PLAĆAMA LIJEČNIKA I SESTARA: ‘Nitko se nije bunio protiv povećanja plaća u zdravstvu, vjerujem u skoro rješenje’

Povećanje svima

Premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić govore o horizontalnom povećanju plaća u svim javnim i državnim službama, no Marić je potvrdio kako je imao jako puno internih konzultacija o ovoj temi te da ne očekuje da će se danas donijeti bitni zaključci. Na novinarski upit o povećanju plaća za sedam posto nije bio decidiran.

“Jasno je kakav je stav vlada zauzela po pitanju politike plaća… Razgovarat ćemo na konstruktivan način, kako će to rezultirati, vidjet ćemo. Dobio sam poziv od ministra Kujundžića da dođem na sastanak i da čujem i jednu i drugu stranu i da kažem svoje mišljenje. Legitimno je da svatko gleda svoj segment. Ne možemo zanemariti zdravstveni sustav jer je financijski u lošem stanju, ali s druge strane napominjem da, krenuvši od sestara, tehničara do liječnika, mislim da imamo izvrsnu kvalitetu, no ne možemo zanemariti financijsku sliku”, rekao je ministar financija.

SUSTAV JE NA RUBU RASPADA, TKO ĆE NAS LIJEČITI? Sindikati najavili nove akcije, Kujundžić ih moli da se malo strpe

Moguće sindikalne akcije

U ponedjeljak je predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i zdravstvenog osiguranja Stjepan Topolnjak rekao kako sindikati ne odustaju od povećanja plaća te najavio pokretanje sindikalnih akcija, ako do povećanja ne dođe.

“Želimo dobiti ono što smo parafirali – povećanje plaća za tri posto na uvjete rada i četiri posto na odgovornost za život i zdravlje ljudi za sve zdravstvene i nezdravstvene djelatnike u procesu dijagnostike i liječenja, što godišnje iznosi oko 400 milijuna kuna”, rekao je Topolnjak Hini.

Ministarstvo zdravstva je 31. srpnja s dva reprezentativna sindikata potpisalo produljenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. No, Vlada nije prihvatila i parafirano povećanje plaća za tri posto od 1. kolovoza i za četiri posto od 1. listopada, za 72.000 radnika u zdravstvenom sustavu, već je najavila nastavak pregovora.

SINDIKATI U ZDRAVSTVU TRAŽE POVEĆANJE PLAĆA: Moguće je i pokretanje sindikalnih akcija