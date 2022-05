Ministar financija Zdravko Marić ponovno je komentirao ekonomsku situaciju u Hrvatskoj. Najprije se zadržao na procjeni Europske komisije da u Hrvatskoj više nema makroekonomskih neravnoteža.

"To je doista jako dobra vijest. Hrvatska je 2013. formalno postala članica EU, a mi smo odmah ušli u proceduru prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, a i u proceduru prekomjernog manjka, dakle, fiskalnih neravnoteža. Godine 2016. kada je počeo naš mandat, razložili smo vrlo jasan plan što činiti, rekao je Marić za Hrvatski radio dodajući da je veliki fokus stavljen na fiskalni dio: "Fiskalni dio je zaslužan zašto smo izašli iz procedure prekomjernog manjka, pa nam je popravljen kreditni rejting. Pa smo ušli u temu razgovora oko eura, a da nismo konsolidirali financije, ne bi bilo šanse uopće razgovarati o euru."

Razvijene zemlje iza Hrvatske

Istaknuo je da su po ovim kriterijima čak i neke razvijenije države ostale iza Hrvatske te da su procjene EK dale jasan znak investitorima. "Bitno je da smo se odmaknuli, da smo se počeli pomicati s dna. Naš cilj jest približiti se i konvergirati prema prosjeku EU-a. Ništa se to ipak ne može dogoditi odmah. Irska i Hrvatska su u proteklih nekoliko godina, napravile određene iskorake. U smislu makroekonomske stabilnosti ove dvije zemlje su bolje", poručio je ministar financija.

Pet ili šest tjedana ostalo je do posljednje odluke o ulasku hrvatske u eurozonu. Marić tvrdi da je to posljednja faza prije uvođenja eura.

"Idući tjedan će već biti objavljena ta izvješća, ona će se nakon toga vrednovati i analizirati. Formalna odluka o ulasku Hrvatske očekuje se 12. srpnja na Vijeću ministara financija u Bruxellesu. To je ujedno i početak češkog predsjedanja. Neki dan sam održao sastanak s češkim ministrom financija", pojašnjava.

Tko zna koliko će trajati inflacija

I to je u biti sve od dobrih vijesti u domaćoj ekonomiji. S druge strane, inflacija ubrzano raste. Marić tvrdi da je teško predvidjeti koliko će to još trajati, što je još jedna loša vijest.

"Koliko god bila teška predviđanja, malo je onih koji mogu predvidjeti koliko će dugo trajati agresija na Ukrajinu i cijela ta kriza, mislim da moramo funkcionirati. Naša su trenutna očekivanja da ćemo u nekoliko idućih mjeseci, ali rekao bih polovicu godine, nastaviti s ubrzavajućom inflacijom, a onda da bi trebalo doći do određene stabilizacije. Međutim, moram se ograditi zbog doze neizvjesnosti i negativnih rizika, ne mogu stopostotno to garantirati. To ne može nitko", tvrdi Marić.

Dodao je da se u svemu tome ne smije zanemariti BDP. "Koliko god su Europska komisija i mi sami revidirali procjene rasta na niže i dalje je rast. I taj rast treba održavati. Ne smijemo si nikako dozvoliti da uz probleme s inflatornim kretanjima zapadnemo u još i nekakve na ovom širem makro planu", poručio je Marić.

Mirovine rastu u rujnu

Zbog inflacije plaće i mirovine gotovo svakodnevno vrijede sve manje. Stoga je ministar financija najavio da će po sadašnjoj indeksaciji, mirovine porasti u rujnu. "Mirovine nisu i neće biti pod znakom pitanjima. Ako i bude indeksacija iznad nekih očekivanja i ako možda proračunski sredstva nisu osigurana, ona će biti na kraju osigurana", ističe Marić dodajući da možda neće biti potreban još jedan rebalans proračuna, već da postoji mogućnost preraspodjele.

Osvrnuo se i na napise da je Porezna uprava krenula s detaljnim kontrolama velikih ugostitelja. "Pojačani nadzor Porezne uprave zahvatio je negdje tisuću ugostitelja. Kod njih 800 nisu utvrđene nepravilnosti, ali nadzorne aktivnosti su utvrdile određene nepravilnosti te sukladno tome je Porezna postupila. Ne radi se o nikakvoj presiji, već oni rade svoje posao", zaključio je ministar financija.