Od petka poskupljuju struja i plin, cijene goriva idu gore-dolje, a cijene namirnica je gotovo nemoguće pratiti. Ministar financija Zdravko Marić je u RTL Direktu objasnio kako i koliko će nam pomoći vladine mjere za ublažavanje poskupljenja.

"U zadnje dvije godine se sve dogodilo, strah me pomisliti što nas još može čekati. Plin ispod 20 posto poskupljenje, bez vladinih mjera to bi bilo gotovo 80 posto. Slična je situacija s električnom energijom. Intencija je bila da ciljamo na energente, ali i na hranu", poručio je Marić.

Najavljeno je i smanjenje PDV-a na prehrambene proizvode, no to možda i nije najbolje rješenje. "To nikad nije garancija. Okolnosti su takve da se stvara pozitivna klima i konkurencija na tržištu koja bi trebala uzrokovati to da PDV bude pretočen u ublažavanje porasta i snižavanje cijena", pojasnio je ministar.

Smanjenje potrošnje i gomilanje namirnica nisu dobri

Prije nekoliko dana održao je sastanak s predstavnicima 10 najvećih domaćih trgovačkih lanaca. "Da se nije dogodila inflacija, rat, ova mjera snižavanja PDV-a bila je namijenjena za naš ulazak i uvođenje eura, da se da vladin poticaj na ono što su građani okarakterizirali kao glavni negativni efekt uvođenja eura, zaokruživanja cijena, pa da damo poticaj da to toga ne dođe. Bili smo to primorani aktivirati ranije, održao sam taj sastanak, mislim da su neki krenuli u snižavanja i prije snižavanja PDV-a i nadam se da će se toga držati", kazao je.

Istaknuo je da smanjenje osobne potrošnje, ali i gomilanje namirnica nisu dobre za gospodarstvo. "Proteklih dana pratimo broj fiskalizacije, tu ne vidimo poremećaja. Ova opća inflacija ima efekt na ukupnu vrijednost fiskaliziranih računa ali ne vidimo značajnijih negativnih poremećaja. Građani sigurno s oprezom gledaju na događanja što se tiče ratnih zbivanja, ali mislim da se racionalno ponašamo svi skupa. Kao ministar meni je drago da se troši, ali nema bez potrošnje, investicija, produbljivat ćemo krizu. Mislim da su bile dobre poruke čelnika maloprodajnih lanaca i da mi kao vladini dužnosnici šaljemo argumentirane poruke. Nema potrebe za paničnim reakcijama. Distribucijski lanci i sve što je vezano uz njih je u dobrom stanju. Pod dojmom smo negativnih zbivanja, ali ne vidimo razloga za panične reakcije", kazao je.

Nema detalja o Fortenovi

Osvrnuo se i na panično kupovanje eura. Dodao je kako nije bio svjestan velikih redova pred mjenjačnicama. "Mislim da je to više vezano uz proces uvođenja eura. O tome ćemo u idućih devet mjeseci puno pričati. Ako nešto gotovine ostane u kunama, imat ćete dovoljno vremena promijeniti bez naknade u komercijalnim bankama, FINA-i, pošti i bez ograničenja u HNB-u. Ako nešto ostane u jastučnici, neće biti problema", poručio je Marić građanima.

Kao odgovor na sankcije Zapada, iz Kremlja su poručili kako će početi naplaćivati naftu u rubljama. Njihova je domaća valuta izgubila na vrijednosti, pa se to čini kao nemoguća misija.

"Došle su nešto malo umirujuće vijesti iz zapadnoeuropskih zemalja, poglavito Njemačke. Bila je to rasprava na razini Europskog vijeća, nešto što treba uzeti ozbiljno, ali mislim da će se naći određeno rješenje. Svatko poseže za mjerama za koje smatra da treba napraviti", kazao je.

Osvrnuo se i na poslovanje hrvatskih tvrtki s Rusijom te na stanje Đure Đakovića. "Đuro Đaković TEP, mislim da smo situaciju pozitivno riješili. Kompanija ima svoje izazove, ima dobar menadžment, to je dobra kompanija koja posluje s područjem EU. Bilo je bitno da odvojimo njihovo svakodnevno poslovanje od problematike vlasništva, njihovog vlasnika koji je na listi sankcija, jedan od ruskih oligarha. Mislim da kompanija kao takva ima perspektivu jer radi najvećim dijelom s EU", poručio je ministar. No, o ruskom udjelu u Fortenovi nema detaljnih informacija.

O cijenama goriva

Istaknuo je kako je prvi dio kontrole cijena goriva bilo njihovo zamrzavanje. No, kad je to postalo nemoguće, vlada je odlučila ograničiti marže, sniziti trošarine i ukinuti naknade za bioenergente.

"Postoji još nešto prostora, moramo biti spremni na scenarije. Pratili smo izvješća OPEC-a, oni su obznanili da će povećati proizvodnju što je umirilo cijenu, ali proteklih nekoliko dana se dogodilo blago povećanje cijena. Uvoznik smo, nismo proizvođač nafte, ali imamo nekakvih mjera. Nikome nije drago povećanje cijena, ali moramo osigurati sigurnu opskrbu. Mislim da u ovim trenucima možemo biti mirni, ali kako će se razvijati situacija, to ćemo vidjeti. Dizel je specifična situacija. Ne mogu si objasniti zašto su cijene dizela više od cijene benzina", priznao je Marić.

Dodao je da se nada da neće doći do vožnje par-nepar. "Bio je pritisak smanjite trošarine, rekli smo nećemo s tom mjerom, nećemo sve ispucati nego ćemo gledati kako se situacija bude razvijala", kazao je.

Na kraju je otkrio zašto je nabava robnih zaliha bila tajna. "To je uvijek tajno. Hrvatska je ozbiljna zemlja, to je u zoni takve vrsta tajne jer govorimo i o nacionalnim interesima ali sve je transparentno. Tko treba znati detalje, zna", zaključio je ministar financija.

Situaciju u Ukrajini uživo možete pratiti OVDJE.