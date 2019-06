ZDRAVKO MAMIĆ SE PREDOMISLIO: Odustao je od samoubojstva, ali i od povratka u Hrvatsku. Kaže da se ‘nikada više neće vratiti’

Mamić iz Međugorja poručuje kako mu je tamo jako lijepo i da se toliko naviknuo na taj kraj da uopće ne razmišlja o povratku u Hrvatsku. Također kaže da ga njegovi odvjetnici uvjeravaju kako nema pravnih elemenata za njegovo izručenje Hrvatskoj

Bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić koji je od hrvatskog pravosuđa pobjegao u Bosnu i Hercegovinu potvrdio je za sarajevski Dnevni avaz kako se više nikada ne kani vratiti u Hrvatsku dodajući kako je uvjeren da ga BiH neće izručiti osim ako ne bude političkih pritisaka, ali je dao naslutiti kako u takvom slučaju zapravo ne razmišlja o samoubojstvu kako je to ranije sugerirao.

“Ugledni bosanskohercegovački i hrvatski odvjetnici su me uvjerili da nema pravnih elemenata za moje izručenje Hrvatskoj. Stajališta tih poznatih odvjetnika također sam dobio i u pravnim mišljenjima koje su mi dali mnogi profesori pravne struke, među koje spada i profesor Davor Derenčinović, šef Katedre za kazneno pravo na Pravnome fakultetu u Zagrebu”, kazao je Mamić u razgovoru objavljenom u petak.

MAMIĆ PRIJETI DA ĆE POPITI OTROV KAO PRALJAK: ‘Živ neću izaći pred hrvatski sud, a ni sjediti u hrvatskom zatvoru!’

Već godinu dana živi u egzilu

On tvrdi kako je po svim pokazateljima BIH više pravna država nego Hrvatska i zbog toga i vjeruje kako je neizvedivo njegovo izručenje po zakonima BiH za djela koja mu se stavljaju na teret.

“No, pričekajmo sve. O tome će isključivo odluke donijeti sudovi u BIH i ministar pravde BiH. Pravna struka me uvjerava da, po pravu, ne postoji mogućnost za izručenje i ja im vjerujem. Sad, mogu me samo na silu ili političkom odlukom izručiti Hrvatskoj. Ja se nadam da se to neće dogoditi i da se politika neće miješati”, poručio je Mamić.

Bivši čelnik Dinama se već punu godinu nalazi u Međugorju u Hercegovini i u to mjesto je stigao samo dan prije izricanja presude na Županijskome sudu u Osijeku, gdje je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora. Prošle je godine Sud BIH odbio zahtjev da Mamić bude izručen Zagrebu što je potpisao i ministar pravde BIH Josip Grubeša.

MAMIĆ PROPJEVAO: ‘Meni su suci koji su mi sudili rekli da ću biti slobodan, ja sam se s tim sucima družio, pio…’

U Međugorju mu je lijepo i naviknuo se

U međuvremenu je protiv Mamića USKOK podigao novu optužnicu dok je Vrhovni sud RH odbijanjem žalbe za izuzeće predsjednika Suda u Osijeku otklonio prepreke za raspisivanje tjeralice. Iako Mamić tvrdi da po zakonima BiH nema pravnih elemenata za njegovo izručenje ono je zapravo moguće jer se može provesti na temelju međudržavnog sporazuma iz 2014. godine koji je takvu mogućnost predvidio u slučajevima organiziranog kriminala te kada je kazneno djelo počinjeno nakon stupanja na snagu tog sporazuma, a upravo je takav slučaj s novom optužnicom protiv Mamića.

On sada iz Međugorja poručuje kako mu je tamo jako lijepo i toliko se naviknuo na taj kraj da uopće ne razmišlja o povratku u Hrvatsku. Ipak nije želio komentirati nedavnu izjavu za hrvatske medije da se neće živ vratiti u Hrvatsku i da će završiti kao general Praljak koji se ubio u Den Haagu. Kazao je kako je satima govorio u televizijskim emisijama, a u medijima su se pojavili samo određeni dijelovi razgovora.

“Ne znam što su oni sve objavili i prikazali”, zaključio je Mamić.

MAMIĆU VIŠE NI BIH DRŽAVLJANSTVO NE MOŽE POMOĆI: Vrhovni sud odbio je prijedlog obrane, slijedi raspisivanje tjeralice