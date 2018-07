Mamić se kune da ga nijedan igrač nije nazvao nakon SP-a.

Veliki intervju s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa i savjetnikom GNK Dinamo Zdravkom Mamićem objavljen u nedjeljnom izdanju Jutarnjeg lista danas se našao i na internetskim stranicama tog medija. Tijekom razgovora vođenog u Međugorju Mamić je ustvrdio da mu prijeti jedan dio hrvatskog podzemlja koji želi preuzeti nogomet, a da sve o tim osobama znaju MUP i SOA.

Ističe da je bio sretan ‘kao prasac’ tijekom SP-a u Rusiji, no istovremeno je bio i tužan jer je, kako kaže, pridonio tom rezultatu i veselju naroda, a nije bio na licu mjesta. “A tamo su bili svi oni koji su rušili reprezentaciju, Dinamo i mene osobno. Ipak prevladala je sreća u odnosu na tugu”, tvrdi Mamić.

Novinarima s kojima je razgovarao se zakleo da ga nije nazvao nijedan igrač, ali da ni on nije njih zvao. “pa imam nekog ponosa. Ako ste primijetili, za vrijeme SP-a nisam dao niti jedan intervju. Imao sam 20 poziva dnevno. Nisam želio nekome biti sredstvo da prlja atmosferu oko reprezentacije. I to je još jedan moj obol uspjehu reprezentacije. I zaista sam tužan. To su neviđene žrtve bile, životne drame”, kaže Mamić koji podsjeća da je i Modrića, i Lovrena, i Ćorluku prigrlio dok su još bili izbjeglice.

“No o tome nitko ne priča. U ovim biografijama koje sad pišu o Modriću ja kao da ne postojim. Kao da mene nije bilo, kao da nije bilo Dinama”, poručuje Savjetnik.

“I sada kad ih gledam, meni je sve to fascinantno. Kako su oni splašeni, uplašeni. Siguran sam. Pa oni su čestiti ljudi, pošteni momci, jer da nisu, ne bi napravili velike karijere. Za to treba poštenje, karakter, odricanje. Meni je to nestvarno. Recimo, da sam ja na njihovom mjestu, ja bih jurišao protiv cijelog svijeta. Meni je nenormalno da Modrićevi roditelji ne sazovu press konferenciju i pred cijelim svijetom kažu: Sram vas bilo što radite mom djetetu, i što radite gospodinu Mamiću, pa mi smo bili u statusu izbjeglice, mi smo bili ti koji su u javnobilježničkom uredu u Sesvetama potpisivali ugovor o solemnizaciji”, rekao je Mamić za Jutarnji.

‘Bio sam im mama, tata, baka…’

Tvrdi da je za njih bio baka, deda, doktor, psiholog, mama, tata, čistačica… “Bo sam im više od njihovih roditelja”, kaže Mamić.

U Međugorju je počeo raditi inventuru života, preispituje se oko nekih poteza, a više se posvetio molitvi. Iz današnje perspektive, kaže, ne bi se nikad dovodio u vezu s politikom.

Ponavlja da u njegovom pravosudnom procesu nema štete, nema oštećenika pa time nema ni djela. Jasno, ne spominje da je klub koji se tako izjasnio bio pod njegovom apsolutnom kontrolom.

Uvjerava da je proces protiv njega montiran. “Moj proces je montiran, izmišljotina i što sam ja trebao? Čamiti u zatvoru kao zadnji klošar, nevin, da bih dokazivao svoje rodoljublje? Ja ga dokazujem svake sekunde svog života. I napravio sam za svoju zemlju više od svih političara zajedno! I steram ih sve u tri p…. materine! Otišao sam jer sam nevin, i lakše mi je biti ovdje gdje mogu pokušati dokazati svoju nevinost”, poručuje Mamić koji smatra da se i u Todorićevom slučaju radi o montiranom procesu.

Iako tvrdi da ključnu riječ u Dinamu imaju Mirko Barišić i Izvršni odbor, priznaje da je sudjelovao u dovođenju svih 13 igrača ovog ljeta. No, zanimljivostima tu nije kraj. Naime, uz Zdravka Mamića, Marijana Vlaka i Nenada Bjelicu, tu je bio i Zoran Mamić.

“On poznaje tržište, ima uvid u igrače i konzultirali smo ga, zašto ne? Pa tu je i Damir Krznar, koji je Zoranov pomoćnik, koji je promatrao svakog našeg igrača. Mario Cvitanović, koji je smijenjen lani, i njega smo konzultirali. Sve prijatelje diljem svijeta smo kontaktirali, a nas četvorica smo donosili odluke”, kaže Mamić.

‘Nisam rušio Dalića’

Osvrnuo se potom i na tračeve da je on bio inicijator da se izbornika Zlatka Dalića prije nekoliko mjeseci smijeni.

“Laž je i izmišljotina da je netko rušio Dalića. Laž! Jedina stvar o kojoj se raspravljalo bila je oko te turneje, je li se dobro postupilo da je šest igrača napustilo turneju. Pa valjda je pravo medija, ljudi u Izvršnom odboru, da preispituju je li nešto dobro ili nije. Pa mediji su 90 posto bili protiv Dalića! Who is Dalić, to je bilo. Sad svi oni koji su prozivali Dalića, oni su genijalci, a Izvršni odbor koji ga je postavio, oni su kriminalci, lopovi, neznalice. Pa uvijek po Bogu obrnuto”, kaže Mamić koji smatra da su Vatreni tijekom Čačićevog mandata igrali triput bolje nego sada.

Ipak, Mamić je podcrtao kako je Dalić zajedno s igračima najzaslužniji za ovaj uspjeh. “Uspjeh se dogodio jer su igrači, kojima ne treba trener, to je i Dalić rekao, odlučili napraviti nešto veliko. Kliknuli su s Dalićem, i on je kliknuo s igračima. To je evidentno. Oni su bili spremni poginuti jedan za drugoga. To se složilo. A pokretačka snaga svega ovoga bili su navijači”, analizira Dinamov savjetnik.

Podsjeća da već tri godine nije član Izvršnog odbor HNS-a, ali i da Dalić ne bi bio izbornik da se on usprotivio.

“Formalno nisam tamo, ali je činjenica da sam i dalje važan. No dobro. Igramo protiv Finske, nikome ne pada na pamet da Čačića mijenja, no rezultat završava 1-1. I nastaje panika. Izvršni odbor se konzultira po noći, i kandidat broj jedan je bio Matjaž Kek kojeg je osobno ponudio Damir Mišković, predsjednik Rijeke. I ja sam imao kontakte s nekim članovima Izvršnog odbora, a ujutro me zvao Damir Vrbanović i rekao kako će izbornik za utakmicu protiv Ukrajine biti Nenad Gračan. I ja sam rekao, ne Damire, to moraš spriječiti po svaku cijenu. On me pitao zašto, a ja sam rekao da je Neno izbornik mlade reprezentacije, da je u kvalifikacijama startao s dvije pobjede i da se ne radi cirkus. On je to prenio ostalim suradnicima. Šuker je onda presjekao i rekao da će to biti Dalić”, ispričao je Mamić.

Vjeruje da će Dalić ostati na hrvatskoj klupi jer sve drugo bi, kako je rekao, bila veleizdaja.