Za dva dana kreće nova školska godina, u koju će učenici zakoračiti s nešto blažim mjerama nego prošle godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nedavno je na svojim stranicama objavilo i kako će nastava izgledati.

Osnovnoškolci od prvog do petog razreda moći će se u određenoj mjeri miješati, a dopustit će se i direktna nastava izbornih predmeta, dopunske i dodatne nastave, kazao je ministar Radovan Fuchs.

Viši razredi osnovnih škola moći će mijenjati učionice, a omogućit će se i uporaba kabineta te bavljenje sportskim aktivnostima u školi. Vraćaju se i roditeljski sastanci uživo uz nošenje zaštitnih maski i poštivanje razmaka od dva metra te prozračivanje prostorija.

Mjerenje temperature zaposlenika ostaje obaveza prije dolaska na posao, kao i obaveza roditeljima da temperaturu mjere djeci prije odlaska u školu. U svakom slučaju – svi se nadaju nešto mirnijoj jeseni te da će se nastava što više održavati u školama, a što manje online.

Ispit će se najavljivati 14 dana unaprijed

U školske pravilnike stižu i neke sitne izmjene, pa su se tako na eSavjetovanju našle i izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Ono što se mijenja je da će se velike pismene provjere učenicima od sada trebati najavljivati minimalno 14 dana prije, dok je do sada praksa bila da se isti najavljuju 30 dana unaprijed.

Novost od ove školske godine, a koja se tiče učenika zagrebačkih škola, je ta da se u škole kao izvannastavna aktivnost uvodi građanski odgoj. To je jučer na svojoj tjednoj konferenciji za medije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Nastavljamo procese koji su pokrenuti za prošle vlasti. Poslan je dopis da se vidi kakav je interes, slijede pripreme da se već ove školske godine pokrene ta izvannastavna aktivnost. To je nešto što smo najavljivali u izbornom programu", rekao je.

Mirnija po pitanju djece

Uz sitne promjene, đaci će se vratiti u školske klupe. No, brine li situacija s koronavirusom djelatnike? Odgovor na to pitanje potražili smo kod Zdravke Grđan, ravnateljice Druge gimnazije iz Varaždina, koja je za portal Net.hr kazala kako će nova školska godina biti zapravo jedna drugačija slika.

"Naša škola vraća se na jednosmjensku nastavku, djeca će ponovo sjediti zajedno“, kaže nam ravnateljica Grđan. U školi više nema mjerenja temperature, dodajući da su baš kroz to mjerenje temperature oni u školi puno toga mogli spriječiti na licu mjesta.

"Kreće se normalno, ali vidjet ćemo kako će se sve to skupa dalje razvijati", govori nam Grđan. Na pitanje što će se dogoditi ako se slučajno zaraza negdje u nekom razredu rasplamsa, kaže nam da je tada online nastava jedan od modela koji dolazi u obzir.

Ravnateljica Druge gimnazije Varaždin kaže da u novu školsku godinu ide mirnija po pitanju djece.

"Vraćam se u peti mjesec 2021., odnosno zadnje dane maturanata u školama. Cijela Hrvatska i svi maturanti tada su bili jedan socijalni eksperiment", kaže nam Grđan. Naime, zbog mjera, maturanti nisu imali službeno organizirane proslave svojih zadnjih dana u školi, no oni su se snašli pa sami organizirali svoje zadnje dane.

Kada je počela državna matura, postojao je veliki strah od oboljenja djece i samoizolacije, što bi dakako utjecalo i na provođenje mature. No, kaže nam Zdravka Grđan, nikakvih posljedica na sreću nije bilo, pa je zbog toga puno mirnija sada kada đaci trebaju kročiti u novu školsku godinu.

Loša procijepljenost nastavnika

No, ono što je brine su nastavnici, odnosno činjenica da puno njih nije cijepljeno. Ne može ona nikoga natjerati da se cjepi, kaže nam, dodajući da će napraviti sve što je u njezinoj moći da i te djelatnike zaštiti, no smatra da bi to možda mogao biti problem.

"U novoj školskoj godini više nego ikada doći će do izražaja odgovornost pojedinaca", zaključuje Zdravka Grđan, ravnateljica Druge gimnazije Varaždin.

Iako optimistično gleda na početak, na kraju naglašava da se kao ravnateljica susreće s post-covid posljedicama i kod nastavnika, ali i kod učenika koji su preboljeli ovu bolest.

Što ako je netko od učenika pozitivan?

Ministar Radovan Fuchs poručio je u petak kako je sve spremno za početak nove školske godine, da "sva djeca idu u školu" te da su dane jasne upute o postupanju za sprečavanje zaraze koronavirusom i da ih je Ministarstvo objavilo u suradnji s HZJZ-om.

Učenici pozitivni na koronavirus ostaju kod kuće dok ne prebole bolest, a ostali idu u školu, održavaju propisanu distancu i ne moraju nositi maske, rekao je Fuchs.

Covid potvrde za roditeljski

Odgovorio je i na pitanje je li razmišljao o tome da se uvedu obavezne Covid potvrde za djelatnike u obrazovnom sustavu:

"Ne možete negdje odustajati od Covid potvrda, a onda ih u drugim dijelovima naređivati. Razgovarali smo i o samotestiranjima, koliko puta, koga, sve djelatnike, samo one koji nisu cijepljeni... Široko se raspravljalo, no odustali smo ovom trenutku od COVID potvrda'', otkrio je ministar.

No, roditelji će prilikom dolaska na roditeljske sastanke morati imati Covid potvrdu, baš kao i oni koji budu dolazili na priredbe.