Zdenka Padjan iz Gline u potresu je izgubila svoj dom te kao i mnogi stanovnici živi u kontejneru. Iako se njezina zgrada treba srušiti, ona svejedno treba plaćati pričuvu, a došao joj je i račun za odvoz smeća, piše 24sata.

"To nije u redu. Zgrada se treba rušiti, u nju smo se zaletjeli par puta uzeti stvari i neću odvajati od svoje mirovine za pričuvu i smeće", govori.

"Kontejneri za smeće su pod lokotom, a račun su mi uručili u ruke kad sam išla obaviti nešto drugo. A kako je sad ovo 'moj' stan, trebala bih plaćati i pričuvu od svoje mizerne mirovine. Neću. Nije pošteno da živim i patim se u kontejneru, a da plaćam za zgradu u koju ne bih smjela uopće ući", govori.

Pričuva se mora plaćati

Krešimir Marić, vlasnik tvrtke Lojtrica i upravitelj zgrade na Trgu Franje Tuđmana gdje je ona živjela, kaže da se pričuva i dalje prikuplja po uputama i zakonu, a od tog novca će se dijelom financirati obnova.

"Suvlasnici nisu oslobođeni pričuve bez obzira na potres. Mi smo tražili upute od Središnjeg državnog ureda i rekli su nam da se plaćanje ne obustavlja. Zovu me ljudi svaki dan i pokušavam im objasniti. Teško je, razumijem situaciju, ali ne plaćaju oni meni, nego na račun svoje zgrade. To je račun od sredstava zajedničke pričuve, nije to naknada upravitelju".

U komunalcu tvrde da smeće ne treba plaćati

Suzana Piškor, direktorica glinskog Komunalca, za 24sata je rekla da apsolutno nitko ne treba plaćati odvoz smeća, pod uvjetom da su se došli kod njih odjaviti i da imaju to saznanje.

"Svi korisnici naše usluge su dužni javiti nam se u Komunalac kako bismo izvršili privremenu odjavu usluge. Mi smo već ranije, u veljači i svibnju, poslali pismenu uputu predstavniku stanara da obavijesti sve suvlasnike da nam se jave i da im reguliramo status", rekla je direktorica komunalca.