RANE SU I DALJE SVJEŽE / Zbunjeni i i isprepadani građani na cesti, bolesnici ispred bolnica, krš i lom posvuda: Zagrebački potres u 25 fotografija

Zagreb i šire zagrebačko područje pogodio je prije tri godine u 6 sati i 24 minute snažan potres magnitude 5.5 prema Richteru, izazvavši velike štete na brojnim građevinama, dok su uznemireni stanovnici u to nedjeljno prohladno jutro izašli na ulice u strahu od novih podrhtavanja tla. Zadobivenim ozljedama podlegla je 15-godišnja djevojčica, a ozlijeđeno je 27-ero ljudi. U potresu je oštećeno 25.000 objekata, uključujući obiteljske kuće, zgrade, škole, crkve, bolnice, muzeje, zgrade sudova, Vlade i Sabora, pri čemu je šteta procijenjena na čak 86,4 milijarde kuna. Najjači potres u posljednjih 140 godina i u vrijeme pandemije koronavirusa Nakon glavnog potresa, u sedam sati i jednu minutu uslijedio je potres jačine 5.0 stupnjeva te niz naknadnih potresa, kojih je do kraja 2021. zabilježeno oko 3500, od čega u prvoj godini oko 3200. Najjači potres koji je Zagreb doživio u posljednjih 140 godina nanio je ogromne štete Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, a dodatna otežavajuća okolnost bila je to što se prirodna katastrofa dogodila u vrijeme uvođenja epidemioloških mjera i straha koji se širio zbog novootkrivenog koronavirusa. Snimke rodilja ispred bolnice u Petrovoj, oštećeni toranj katedrale, ulice i parkirani automobili zatrpani ciglama i kamenjem obišle su svijet i ostale upisane u kolektivnu svijest građana. Žurne službe odmah su krenule u raščišćavanje gradskog središta, pri čemu se pokazalo da su razmjeri štete puno veći nego što se činilo na prvi pogled. Zagrepčane je dodatno uznemirio razoran potres snage 6.2 koji je 29. prosinca 2020. pogodio Sisačko-moslavačku županiju.