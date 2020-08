‘ZBOGOM PROFESORE!’: Na Mirogoju održan posljednji ispraćaj Josipa Kregara; Došli brojni političari

Na Kregarovom posljednjem ispraćaju, uz članove obitelji, bili su, među ostalima, predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica, bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić te brojni prijatelji, kolege, suradnici i studenti

Na Krematoriju zagrebačkog groblja Mirogoj u srijedu je održan posljednji ispraćaj Josipa Kregara, profesora zagrebačkog Pravnog fakulteta i bivšeg saborskog zastupnika, koji je umro u subotu u 67. godini, a bit će pokopan u petak u rodnom Ogulinu.

Na Kregarovom posljednjem ispraćaju, uz članove obitelji, bili su, među ostalima, predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica, bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić te brojni prijatelji, kolege, suradnici i studenti.

Ivo Josipović, bivši predsjednik države i Kregarov dugogodišnji prijatelj i kolega s Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da je Kregar bio dobar i pošten čovjek, drag prijatelj i kolega koji je svakome htio pomoći. Bio je erudit, čovjek od ideala, uvaženi znanstvenik međunarodne karijere, društveni aktivist i političar, rekao je Josipović, dodavši da je uživao velik ugled kod kolega i studenata.

‘Bio je borac protiv korupcije’

Poanta čitavog Kregarovog društvenog angažmana bila je borba za pravednije i bolje društvo, a posebice beskompromisna borba protiv korupcije. Proučavao je društvo, znao je pravo i razumio što je pravda, a što nepravda i korupcija kao izvor siromaštva i akumulacije nelegitimne društvene moći, naglasio je Josipović.

Dekan Pravnog fakulteta zagrebačkog Sveučilišta Igor Gliha rekao je kako je Kregar bio pravnik i sociolog, borac za ljudska prava, protiv korupcije i za pravednije društvo i velik čovjek o čemu govore mnogi podaci. Znao je stvoriti pozitivnu atmosferu i jedinstvo različitih ljudi od seljaka i radnika do akademika i činio to s nevjerojatnom lakoćom, dodao je.

Profesor s Pravnog fakulteta i Kregarov prijatelj i kolega Ivan Koprić, kazao je kako su svi šokirani njegovim preranim odlaskom iako su znali da nije bio dobrog zdravlja. Otišao je kao aktivi nastavnik Pravnog fakulteta sa zavidnom karijerom, bio je poznati intelektualac aktivan u mnogim sferama društvenog života. Ostavio je dubok trag i bit će ga teško nadomjestiti, dodao je.

Bivši predsjednik države Stjepan Mesić rekao je kako je Kregar prije svega bio human čovjek, borio se za demokraciju i ljudska prava i da će nedostajati mnogima, prvenstveno onima koji žele mir među ljudima, demokraciju i uspješnu Hrvatsku. U svim svojim napisima uvijek se zalagao za ljude i takav će mi ostati u uspomeni, kazao je Mesić.

Karijera Josipa Kregara

Bivši dekan i redoviti zagrebačkog Pravnog fakulteta Kregar, rođen je 1953. godine u Ogulinu, a diplomirao je 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je i doktorirao te godinama predavao sociologiju i sociologiju prava. Bio je predstojnik Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine.

U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te člana Rektorskog kolegija. Autor je i koautor preko stotinu objavljenih znanstvenih radova i knjiga te nekoliko knjiga političkih eseja, većeg broja zakona te Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006.), kao i strategije reforme javne uprave (2002.) .

Obnašao je i dužnost saborskog zastupnika u 7. sazivu Hrvatskoga sabora, od 2011. do 2015. godine. Bio je jedan je od izvršnih direktora poslijediplomskog studija Joint Master in European Integration and Regionalism, kojeg zajednički izvode Sveučilište u Barceloni, Grazu i Zagrebu te European Academy iz Bolzana i European Institute of Public Administration iz Luksemburga.

Od 1998. do 2002. bio je predsjednik udruge Transparency International Hrvatska, a svojedobno je predsjedavao Upravnim odborom Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo.