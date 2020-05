ZBOGOM NAPLATI NA KRČKOM MOSTU: Ministar otkrio kako će omogućiti ukidanje mostarine; Spajaju se HAC i ARZ

Dosad je od naplate cestarine na mostu koncesionar godišnje zarađivao oko 50 miijuna kuna, dok su prosječni troškovi održavanja stajali između deset i 15 milijuna kuna

Tvrtka Autocesta Rijeka – Zagreb odlukom Vlade bit će pripojena Hrvatskim autocestama (HAC), a spajanjem dviju tvrtki stvorit će se uvjeti za ukidanje naplate mostarine na Krčkom mostu, potvrdio je jučer za Novi list ministar pomorstva, prometa infrastrukture.

“Na ukidanju mostarine radimo već više od godinu i pol dana. Tražili smo način kako da stvorimo uvjete da se mostarina više ne naplaćuje, no Svjetska banka i kreditori ARZ-a su se tome protivili. Spajanjem dviju tvrtki postići ćemo to da njihovi prihodi omoguće konačno ukidanje mostarine”, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Opsežni program restrukturiranja

Pripajanje je, kaže ministar, dio opsežnog programa restrukturiranja cestarskog sektora u Hrvatskoj koji je započeo prije tri godine, a kojim je dosad objedinjena naplata cestarina na autocestama kojima upravljaju HAC i ARZ te su reprogramirane kreditne obveze ovih dviju tvrtki koje su u tom trenutku iznosile više od 3,7 milijardi eura, uz reprogram obveza Hrvatskih cesta, s kojima je ukupan dug cestarskog sektora iznosio pet milijardi eura, prenosi Novi list.

Ukupan dug HAC-a iznosio je 2.93 milijarde eura, a ARZ-a 800 milijuna eura, uz visoke kamatne stope. RH je za reprogram dugova izdala euroobveznice u vrijednosti milijardu i 252 milijuna eura. Tu je i kreditno zaduženje kod domaćih banaka u iznosu od 1.8 milijardi eura. Ukupni dug od pet milijardi eura trebao bi biti otplaćen do 2030.

Uz snižene kamatne stope u odnosu na kredite koji su otplaćeni reprogramom ukupne uštede u HAC-u su samo oko 30 milijuna eura godišnje. Restrukturiraje se provodi i kroz smanjenje broja zaposlenih na dobrovoljnoj bazi, uz otpremnine. U tri godine broj zaposlenih u HAC-u smanjen je za više od deset posto.

Objedinit će se brojne službe

Vlada računa na dodatne uštede nakon pripajanja ARZ-a Hrvatskim autocestama, prvenstveno kroz objedinjavanje rada brojnih službi u obje tvrtke, a planira se i lakše uvođenje najavljivanog novog sustava naplate cestarine na svim autocestama, osim Istarskog ipsilona kojim upravlja koncesioinar Bina Istra.

Pripajanje će biti izvedeno tako da se ne povećava temeljni kapital HAC-a. Ministar Butković je uvjeren kako će nova, ujedinjena tvrtka, biti financijski i organizacijski učinkovitija.

“Time nastavljamo restrukturiranje cestarskog sektora kojim je već do sad omogućeno održivo poslovanje cestarskih tvrtki u državnom vlasništvu te otplata loših kredita iz prethodnog razdoblja, uz značajne financijske uštede. Uštede će na ovaj način biti i veće, jer će sada biti jedna uprava, jedna služba održavanja, jedna IT služba i tako redom. Osim toga, financijski efekti će se postići i boljom organizacijom i potpunom kompatibilnošću svih sektora iz dosadašnje dvije tvrtke, a stvaraju se i uvjeti za uvođenje novog sustava naplate cestarina koji će dodatno stabilizirati poslovanje autocesta”, kazao je Butković.

Koncesionar je godišnje zarađivao 50 milijuna kuna

Pripajanjem će se, dodao je, stvoriti i uvjeti za ukidanje naplate cestarine na Krčkom mostu. Dosad je od naplate cestarine na mostu koncesionar godišnje zarađivao oko 50 miijuna kuna, dok su prosječni troškovi održavanja stajali između deset i 15 milijuna kuna. Često su se vodile rasprave oko toga, budući da su izgradnju mosta dobrim dijelom financirali stanovnici regije kroz samodoprinos, dok je ostatak riješen kreditom otplaćenim prije 30 godina.

“Na rješavanju ovog pitanja radimo već više od godinu i pol dana. Sve to vrijeme tražili smo način kako da stvorimo uvjete da se mostarina više ne naplaćuje, no to dosad nije bilo moguće, jer se tome protivila Svjetska banka i ostali kreditori ARZ-a. Spajanjem dviju tvrtki postići ćemo to da njihovi prihodi omogućuju konačno ukidanje naplate na Krčkom mostu”, rekao je Butković koji nije kazao kada će točno naplata biti ukinuta.

Novi list doznaje kako bi, prema prijedlogu spajanja ART-a i HAC-a, naplata trebala biti ukinuta u trenutku kad dvije tvrtke i formalno budu spojene u jednu te će time ARZ-u biti ukinuta koncesija na most i prenesena na HAC. Moguće je da bude ukinuta i prije toga, možda već sredinom sljedećeg mjesta. Ipak, službene odluke još nema.