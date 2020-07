STROŽE MJERE STIŽU VEĆ OVOG VIKENDA: Stožer najavio što nas čeka; Zbog vijesti o cjepivu rastu dionice jedne tvrtke

Iako je jučer u Hrvatskoj zabilježeno svega 25 novih slučajeva zaraze uz dvije smrti, Nacionalni stožer civilne zaštite danas bi trebao predstaviti nove epidemiološke restriktivne mjere za koncerte, a u planu je i smanjivanje broja ljudi na vjenčanjima

U posljednja 24 sata zabilježeno je 25 novooboljelih i dvije preminule osobe, čime je broj aktivnih slučajeva 1150, a preminulih 122

Na bolničkom liječenju je 147 pacijenata, od kojih je devet na respiratoru

Nacionalni stožer će danas objaviti epidemiološke mjere za održavanje koncerata

Cijene dionica na Wall Streetu su porasle zbog najnovijih vijesti o razvoju cjepiva protiv COVIDA-19

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Zbog vijesti o cjepivu porasle dionice na Wall Streetu

7:10 – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, unatoč daljnjem širenju koronavirusa u SAD-u, jer su ulagače ohrabrile vijesti o mogućem cjepivu protiv tog virusa, pri čemu je Nasdaq indeks dosegnuo novu rekordnu razinu.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7:00 sati u plusu 1,5 posto, blizu najviše razine u četiri mjeseca. Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 0,8 posto, dok su cijene dionica u Šangaju, Singapuru, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Australiji porasle između 0,1 i 1,9 posto. Azijske ulagače ohrabrio je jučerašnji rast cijena dionica na Wall Streetu, kao i rekordni doseg Nasdaq indeksa.

To se ponajviše zahvaljuje nadi da će uskoro biti razvijeno cjepivo protiv koronavirusa jer nekoliko projekata daje obećavajuće rezultate. O tome posljednjih dana izvještavaju farmaceutske kompanije, kao što su AstraZenica, CanSino Biologics te partnerstvo između Pfizera njemačke biotehnološke kompanije BioNTech. Zbog toga ulagači i dalje ignoriraju podatke o širenju koronavirusa. U svijetu je dosad tim virusom zaraženo više od 14 milijuna ljudi, a umrlo ih je više od 600 tisuća.

Samo u SAD-u broj umrlih premašio je 140 tisuća, a zaraženih 3,7 milijuna, pri čemu u 42 od 50 saveznih država broj zaraženih raste. To će zasigurno usporiti oporavak američkog gospodarstva, pa se ulagači nadaju novim poticajnim fiskalnim mjerama, s obzirom da neke od sadašnjih poticajnih mjera ističu krajem mjeseca. O tome će se ovoga tjedna raspravljati u Kongresu.

“Kongres će vjerojatno prihvatiti nove poticaje do prvog tjedna kolovoza. Još se ne zna iznos poticaja, no špekulira se da bi mogao biti između 1.000 i 1.500 milijardi dolara”, kaže Nobuhiko Kuramochi, strateg u tvrtki Mizuho Securities. Ulagače je ohrabrila i vijest da su čelnici Europske unije rano jutros, nakon četiri dana pregovora, konačno postigli dogovor o paketu pomoći gospodarstvu u iznosu od 750 milijardi eura.

A na valutnim je tržištima dolar jutros oslabio. Njegov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 95,70 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 96,13 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 107,35 na 107,15 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1430 dolara, što je blizu najviših razina u četiri mjeseca, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1415 dolara.

Cijene su nafte, pak, jutros blago porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela ojačala 0,10 posto, na 43,35 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,15 posto, na 40,87 dolara.

Izraelci će pratiti mobitele zaraženih do 2021.

7:10 – Izraelski parlament odobrio je u ponedjeljak tajnoj službi Shin Bet, zaduženoj za zaštitu domovinske sigurnosti, mjeru praćenja mobitela građana zaraženih koronavirusom do siječnja 2021. Nadzorna tehnologija sigurnosne službe Shin Bet koristila se povremeno za praćenje zaraženih koronavirusom od ožujka, a izraelski parlament (Knesset) je u ponedjeljak kasno u noći to odobrio tu mjeru do 20. siječnja 2021.

Sigurnosna agencija prati podatke o lokacijama zaraženih koronavirusom 14 dana prije nego im je dijagnosticiran. Ti se podaci upotrebljavaju za identifikaciju svih onih s kojima su došli u kontakt. Novi zakon može se koristiti samo ako broj novih dnevnih slučajeva premaši 200. Oni kojima je naložena izolacija mogu uložiti žalbu ako smatraju da su podaci netočni. Izraelski parlament naložio je tamošnjem ministarstvu zdravstva da izradi nadograđenu aplikaciju za mobilne telefone koju javnost može preuzeti.

Izrael je ponovno otvorio škole i mnoga poduzeća u svibnju, ukinuvši ograničenja koja su smanjila krivulju infekcija nakon djelomične karantene uvedene u ožujku. Porast broja zaraženih izazvao je kritike stručnjaka koji smatraju da je vlada zanemarila poduzeti potrebne epidemiološke korake za kontrolu pandemije nakon što se gospodarstvo ponovno otvorilo. U Izraelu koji broji devet milijuna stanovnika, u ponedjeljak je zabilježeno oko 1.500 novih infekcija koronavirusom. Ukupno je ta zemlja zabilježila 415 smrtnih slučajeva.

Nove epidemiološke mjere za vjenčanja i koncerte

Jučer – Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak sinoć su komentirali moguće uvođenje novih restriktivnih mjera u borbi protiv epidemije koronavirusa. U posljednje vrijeme su se kao najveći epidemiološki problem pojavila okupljanja većeg broja ljudi, poput vjenčanja i koncerata, pa će nove mjere, koje će biti donesene već ovoga tjedna težiti ograničavanju broja ljudi.

“Pokazalo se da ne možete mijenjati tradiciju preko noći, a činjenica je da sva ta okupljanja na kojima se ljudi grle, što je normalno, podložne su širenju koronavirusa. Te mjere ćemo donijeti s namjerom da se počnu primjenjivati već od ovog vikenda”, poručio je Božinović komentiravši mogućnost uvođenja ograničenja broja prisutnih ljudi na vjenčanjima samo na užu obitelj.

““Mi nismo nikada zatvorili koncerte, imamo preporuke koje uključuju i koncerte, ali naravno da je pitanje da li je nešto isplativo glazbeniku da održi s jednom trećinom sjedećih mjesta u nekoj dvorani. Razgovaramo o tome da se prvo poveća broj sudionika, da se obilježi sva sjedeća mjesta i da prodaja karata bude isključivo elektronskim putem tako da se znaju svi sudionici koji su došli na koncert. Naravno da je tu potrebna pomoć lokalne samouprave, organizatora ili u krajnjoj mjeri Ministarstva kulture da se sponzoriraju takvi događaju, da im se olakša dio davanja koji oni imaju. Ja se nadam da ćemo naći rješenje za naše glazbenike”, rekao je Capak najavivši mjere za koncerte koje bi trebale biti predstavljene danas.

Božinović: Strože mjere već ovog vikenda

Govoreći sinoć u Dnevniku Nove TV, ministar Davor Božinović je kazao kako će se strože mjere početi primjenjivati već ovog vikenda.

Komentirao je novu mjeru Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je objavio ograničenja za svadbe u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a prema kojoj bi se one trebale tijekom iduća dva tjedna trebale održavati samo u krugu najuže obitelji.

Na pitanje slijedi li takav scenarij cijeloj Hrvatskoj, Božinović je rekao da se o tome razmišlja. ”Pokazalo se da ne možete mijenjati tradiciju preko noći, a činjenica je da sva ta okupljanja na kojima se ljudi grle, što je normalno, podložne su širenju koronavirusa”, rekao je. Dodaje kako je Nacionalni stožer na pragu ograničenja broja ljudi na takvim događajima.