ZBOG VELIKE NAVALE ODLUČILI SE NA DRAMATIČAN POTEZ: Prirodoslovna škola Vladimir Prelog osmašima uvela prijamni ispit

Ravnatelj Zlatko Stić kaže kako škola nema mjesta za sve zainteresirane učenike

Učenici osmih razreda koji se žele upisati u zagrebačku Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga ove godine moraju za upis u prirodoslovnu gimnaziju kao i prirodoslovnu gimnaziju gdje se dio predmeta sluša na stranom jeziku pisati prijamni ispit, objavio je u petak Večernji list. Novo je to pravilo uvedeno od ove upisne godine, nakon što se škola lani suočila s velikim brojem kandidata, sve odreda superodlikašima, kojih se prijavilo više nego što je bilo upisnih mjesta, pa su iz škole morali tražiti dopuštenje za formiranje dodatnog razreda.

Tako je spomenuta škola uz zagrebački MIOC jedina srednja škola u čitavoj Hrvatskoj u kojoj nema upisanih učenika čiji prosjek nije 5,00, a sudeći po prošlogodišnjim kandidatima, najmanji broj bodova srednjoškolca upisanog u prvi razred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga – gimnazijski smjer, iznosio je 80 bodova, navodi dnevnik.

Previše superodlikaša

“Lani je bodovni prag za upis iznosio 75 bodova, a mi smo imali 80 kandidata s 79,3 boda koje nismo mogli upisati u svoju školu. Takvi kandidati imali su, primjerice, četvorku iz tehničkog u petom razredu i to ih je u odnosu na ostale kandidate, koji su imali i više od 80 bodova nažalost eliminiralo budući da smo po zakonu morali upisati sve one učenike s najvećim brojem bodova. To je razlog zbog kojeg smo morali uvesti prijamne ispite jer za sve učenike jednostavno nemamo mjesta”, poručio je ravnatelj škole Zlatko Stić.

Kako je naglasio, prijamni ispit nije nešto čime se želi “djecu ubiti u pojam”, već prilika da doista pokažu što znaju jer je ispit sastavljen od gradiva sedmog i osmog razreda i jedini način da se provjeri znanje prije upisa u, među osmašima, vrlo popularnu srednju školu, piše Večernji list.