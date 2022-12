KAKO DO PARA? / Jeste li primijetili da u Hrvatskoj ne radi 50-ak bankomata, no to je tek početak: Uskoro će ih 'van službe' biti više od 2000

Tijekom prosinca neće raditi više od 2700 bankomata – u prijelaznom razdoblju radit će samo oni koji istovremeno mogu isplaćivati i staru i novu valutu