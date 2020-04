ZBOG USKRSNOG TJEDNA TRGOVINE ĆE RADITI DUŽE: Iduća tri dana dućani će biti otvoreni od 7 do 20 sati

Božinović je iznio i dobru vijest za one koji nisu bili sigurni hoće li stići obaviti kupovinu prije Uskrsa jer je radno vrijeme trgovina do 17 sati

Na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite je ministar Davor Božinović kazao da je potpisana odluka kojom se omogućava rad tržnica po striktnim mjerama. Odluku su donijeli nakon što je “pala” potvrda svih tržnica.

Osim toga, Božinović je iznio i dobru vijest za one koji nisu bili sigurni hoće li stići obaviti kupovinu prije Uskrsa jer je radno vrijeme trgovina do 17 sati. No, i to se mijenja.

“S obzirom na uskršnji tjedan, u četvrtak, petak i subotu, od 7 do 20 sati, produžit će se rad trgovina”, najavio je Božinović.

Isto tako rekao je da banke pozivaju umirovljenike da u najvećoj mogućoj mjeri dižu mirovine na bankomatu te građane da u doba isplate mirovina odgode odlazak u poslovnice banaka i daju prednost starijim sugrađanima.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

OTVORENE TRŽNICE U GRADOVIMA: Na snazi su posebne mjere zaštite – evo kako to izgleda u Zagrebu, Rijeci, Karlovcu…