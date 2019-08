ZBOG SUKOBA SPLITSKIH KONCESIONARA PATE STANOVNICI KILA: ‘Ne mogu nas prisiliti i zbog jedne lampe blokirati projekt vrijedan 15 milijuna kuna’

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je odluku kojom prihvaća žalbu koncesionara, tvrtke Point Split, jer je Grad već dvaput na natječaju izabrao drugog koncesionara, tvrtku Cestar, za izgradnju pristupnih cesta prema naselju Kila

Splitska gradska uprava već dulje vrijeme želi započeti izgradnju kvalitetnih pristupnih cesta prema naselju Kila, no ponovno ih je u tome onemogućila tvrtka Point Split koja je i jedan od koncesionara za održavanje pločnika.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u ponedjeljak je prihvatila njihovu žalbu, što znači ga Grad Split ne smije raspisivati novi natječaj za izgradnju dijelova Lovrinačke ulice, Puta Vrborana i Puta Kile te rekonstrukciju raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice, dok se ne objavi odluka o žalbi na već ponovljeni natječaj.

Neravnopravan položaj

Naime, krajem prošle godine i proljetos, gradske su vlasti odlučile za izvođača radova izabrati drugog koncesionara, tvrtku Cestar. Zbog toga je natječaj čak dvaput poništen, a raspisivanje trećega je neizvjesno.

“Žalitelj navodi da je bez donošenja privremene mjere naručitelj radova u mogućnosti pokrenuti novi postupak javne nabave prije donošenja odluke o žalbi, zbog čega bi žalitelj pretrpio veliku štetu. Žalitelj dodaje da bi u novom postupku bio stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na ostale potencijalne ponuditelje, jer su svim ostalim ponuditeljima nakon otvaranja ponuda poznate cijene koje on nudi na tržištu. Žalitelj smatra da bi ga novi postupak mogao onemogućiti u sklapanju ugovora s naručiteljem, a s druge strane omogućio bi neopravdanu konkurentnu prednost drugih ponuditelja koji su imali uvid u cijene žalitelja, čime bi on pretrpio materijalni gubitak”, navodi se u obrazloženju odluke Državne komisije koja je u posjedu Slobodne Dalmacije.

Sami sebe sabotirali?

Da bi apsurd bio veći, u obrazloženju stoji da se “naručitelj u odgovoru na žalbu nije očitovao o postavljenom prijedlogu za izricanje privremene mjere”, što znači da su gradski oci sami sebe djelomično sabotirali u realizaciji projekta od velike važnosti za mještane Kile.

“Zbilja ne znam što da vam kažem. Iz ovoga je jasno da nikome nije stalo do nas. Kada smo zadnji put izišli na ulice najavili smo prosvjede dok se problem ne riješi, tako da sigurno ostajemo pri tome”, rekla je Iris Marin Prižmić, predsjednica Udruge “Nova Kila” koja okuplja stanare zgrada u sklopu POS-ova naselja.

Pokušat će ponovno

I dogradonačelnik Nino Vela, koji je proljetos rekao kako je razočaran ponašanjem Pointa, iznenađen je činjenicom da je Državna komisija prihvatila prijedlog spomenute tvrtke za privremenom mjerom.

“Ne mogu to komentirati, jer mi je to nova informacija. Nisam dobio službenu odluku, teško mi je govoriti. To je bila jedna od mogućnosti, ali nisam vjerovao da će doći do toga. Neka svatko radi što misli da je najbolje, ali ne mogu nas prisiliti i zbog jedne lampe blokirati projekt vrijedan 15 milijuna kuna”, rekao je Vela te dodao kako je od novca važnija potreba izgradnja cesta te da će pokušati naći rješenje u skladu sa zakonom.