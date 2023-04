U Hrvatskoj krajem srpnja počinje preventivni program za rano otkrivanje melanoma koji je svake godine u porastu za 3,5 posto, a godišnje se otkrije i 200 slučajeva raka kože. Rizični su građani između 50 i 75 godina, zato u Hrvatskoj kreće novi preventivni program kojeg u Europi ima samo Njemačka, doznaje RTL, prenosi Danas.hr

"S obzirom da smo u završnoj fazi očekujem do kraja srpnja ili najkasnije kolovoza mjeseca ove godine implementirati Nacionalni plan ranog otkrivanja melanom", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Bit će to timski rad preko liječnika obiteljske medicine, pedijatara pa do dermatologa i patologa. Znat će na koga moraju obratiti posebnu pozornost.

'Na preglede svi s više od 100 madeža'

Predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice Mirna Šitum smatra da bi na preglede trebali ići svi pacijenti koji imaju više od stotinu madeža te upozorava da se u bolnicama liječe pacijenti s rakom kože i melanoma koji nisu dolazili na preglede.

Doktori godišnje pregledaju 5000 građana među kojima otkriju 50 melanoma i više od 200 karcinoma. Za vrijeme pandemije otkriveno ih je čak 753, a godinu kasnije od zloćudne je bolesti preminulo 227 pacijenata. Čak 60 posto bolesti otkriveno je u ranijoj fazi dok ih je 40 posto otkriveno u već rizičnom stadiju.

"Svaka kontrola u svakom slučaju je dobra. Mislim da sve što je preventivno je dobro. Svaki način čuvanja zdravlja je dobar", rekla je Ivanka iz Jazbine. "Ja imam puno madeža, pa idem često na preglede. Idem zapravo jednom godišnje, pa taj sistematski može biti dobra stvar nekomu tko inače ne ide" smatra Martin iz Zadra.

Porast od 3,5 posto

Na godinu se bilježi porast oboljenja od 3,5 posto te prema statistikama češće oboljevaju muškarci.

I sam ministar Vili Beroš odstranio je sumnjiv madež. "Mi otočani smo izloženiji suncu. Moramo voditi računa, ja sam već jednu promjenu odstranio jer je promijenio boju i veličinu to su primijetila moja djeca, odstranio sam je, analiza je pokazala da nije riječ o melanomu", rekao je.

Zabrana solarija

Osim novosti sistematski pregleda u sklopu kojih bi se i fokus trebao biti na zdravlje kože u Hrvatsku dolazi još jedna novost, i to inicijativa prema kojoj se zabranjuje odlazak u solarij maloljetnim osobama.

"Sto puta viša količina ultraljubičastog zračenja se u tom kratkom vremenu u solariju dobije nego na otvorenom suncu. Vrlo interesantna statistika u Hrvatskoj češće obolijevaju muškarci između 40 i 80 godine, ali između 18 i 40 godina češće oboljevaju žene i to često zbog korištenja solarija", rekla je Šitum.

Povjerenstvo za Inicijativu zabrane solarija mlađima od 18 je osnovano, a sve bi moglo zaživjeti već na jesen.