Tramvaji će u večernjim satima idućih šest dana zaobilaziti uži centar grada, najavljuju iz ZET-a.

U subotu, 12. studenog od 21.15 do nedjelje, 13. studenog u 6 sati te od nedjelje 13. studenog do četvrtka, 17. studenog u vremenu od 19.15 do 5.30 bit će obustavljen tramvajski promet Frankopanskom, llicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Trgom bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i Zrinjevcem zbog snimanja filma u centru grada te će tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 1: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Linija 6: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Sopot

Linija 11: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubec

Linija 12: Ljubljanica – Savska – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 14: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni Kolodvor – Draškovićeva – Mihaljevac

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Autobusne supstitucije noćnih linija 31, 32 i 34, umjesto preko Trga bana Josipa Jelačića vozit će preko Glavnog kolodvora.